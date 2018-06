Malestar en Israel por la suspensión del amistoso

Distintas autoridades del gobierno de Israel expresaron fuertemente su rechazo a la decisión de suspender el partido que la Argentina iba a jugar este sábado en Jerusalén, producto de la presión de la comunidad palestina en el marco del histórico conflicto por la ocupación de las tierras en disputa.

En declaraciones a radio Mitre, el embajador de Israel en Buenos Aires, Ilan Sztulman, calificó de “muy triste” lo ocurrido. “(Lionel) Messi y Argentina son ídolos para nosotros. El fútbol es un deporte hecho para hacer puentes, no para destruirlos”, afirmó.

Sztulman aseguró que la situación “no cambiará la relación de amistad con Argentina, pero queda mal”. “Mientras eso ocurría, en Tel Aviv se hizo un banderazo y la gente se preparaba para alentar a la Selección en la Copa”, contó.

Sobre los motivos de la cancelación, Sztulman afirmó: “El motivo que nos comunicaron a nosotros no era político; la Selección no tiene problema con el Estado de Israel, (los jugadores) simplemente tuvieron miedo”, concluyó.

Asimismo, señaló: “¿Dónde no hay conflictos? Hay conflictos en todo el mundo y el fútbol y los deportes sirven para cambiar este fenómeno de guerras entre pueblos. Rusia tiene un conflicto con Crimea y la Selección Argentina va a jugar allá”.

Ayer, el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a Mauricio Macri para evitar, sin éxito, la suspensión del partido.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman, criticó al equipo nacional por la cancelación del amistoso. “Es una lástima que la nobleza futbolística argentina no haya resistido la presión de los que incitan a Israel”, escribió en Twitter el funcionario. “No nos rendiremos ante un grupo de antisemitas que apoyan el terrorismo”, expresó.

Por su parte, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, lamentó que los argentinos no hayan hecho esfuerzos para mantener el deporte libre de la política.

“La politización que yace en el paso argentino me preocupa mucho. Incluso en los momentos más difíciles, hicimos un esfuerzo para dejar las consideraciones que no son puramente sobre deportes fuera del campo de juego, y es una pena que el equipo argentino no haya tenido cuidado de hacer eso esta vez también”, destacó Rivlin en una declaración citada por la Agencia Judía de Noticias.

Fuente: Ámbito