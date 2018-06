Caso Wasyluk: el STJ avala lo actuado por el Tribunal de Oberá y la realización del juicio está más cerca

El Superior Tribunal de Justicia, con el voto unánime de sus integrantes, rechazó un recurso trabado por uno de los 13 policías acusados por la muerte del jornalero Hugo Miguel Wasyluk (38), asesinado en 2011 tras ser detenido en Villa Bonita. De esta manera se despeja el camino para la realización del postergado debate por el crimen.

La causa ya está para juicio en el Tribunal Penal de Oberá. Pero el proceso no salió aún por los planteos de nulidad que presentaron algunos de los acusados. Como el Tribunal rechazó los recursos, los defensores apelaron a la casación. Esos planteos también fueron desestimados, por lo que los acusados acudieron en queja al STJ.

Lo que se informó ahora es que la Corte misionera avaló lo actuado por el Tribunal, puntualmente en el caso del sospechoso Pedro De Mattos, quien había planteado la nulidad de la indagatoria a la que lo sometieron porque, según su defensor, no se le había precisado como corresponde la acusación.

El Superior Tribunal consideró que no correspondía la casación porque la decisión del TP no fue un fallo equiparable a un punto final para la causa. Fue un mero trámite vinculado con los preparativos para la realización del juicio.

El 25 de abril de 2011, por la noche, a Wasyluk lo detuvieron y llevaron a la comisaría de Villa Bonita. Allí, mientras estaba esposado, lo sometieron a una brutal andanada de golpes. Después lo trasladaron a la seccional Primera de Oberá. La madrugada del 27 de abril a las 0.50, el hombre fue hallado muerto en el inodoro de su celda.

Hay trece policías imputados, tres de los cuales, De Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez, están entre rejas.

Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González están imputados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y Miguel Ángel Espíndola (entonces jefe de la Primera de Oberá a la que la víctima imploró ayuda), Carlos Ariel Lentini (otro oficial que desoyó el pedido desesperado de ayuda), Andrea Rosana Harasimezuk, Hugo Ariel Basaraba, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial Orlando Morales se hallan procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.