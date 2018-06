Sindicato de Camioneros suspende asambleas hasta la próxima semana

El Secretario Gremial Sindicato de Camioneros de Misiones, Javier Rotela, dijo que la semana próxima se decidirán los pasos a seguir en la negociación salarial y la definición sobre la posibilidad del paro general convocado por la CGT por lo cual en la provincia se ha suspendido el estado de asamblea y movilización.

Javier Rotela (Lt 17 Radio Provincia)

Comentó el dirigente sindical, en diálogo con Radio Provincia, que la semana pasada tuvieron una reunión en Buenos Aires en la Federación de Camioneros, “donde se analizaron las posibilidades para ver cómo se llegaba a la fecha de reunión de paritarias que fue el día jueves de la semana pasada donde se sabe que no nos pusimos de acuerdo. Nos ofrecen un 15 por ciento y se sabe que nosotros estamos pidiendo un 27 por ciento para salir por lo menos medianamente empatados con esta inflación que hay. Como no nos pusimos de acuerdo, entonces se están realizando asambleas en las empresas, los compañeros en todas la empresas hicieron asambleas”.

Respecto a la situación general, Rotela consideró que, “con otros gobiernos sabíamos que había muchos reclamos, pero esta vez se nota más, porque nosotros por los controles que hacemos en el ingreso y egreso de la provincia nos da unos indicadores muy alarmantes

respecto a cómo ha caído la actividad a partir de este gobierno. Tenemos un 20 por ciento por debajo de las cargas que se mueven dentro de la provincia y eso impacta directamente en el comercio, los diferentes rubros y la gente es como que está esperando”.

Agregó el dirigente camionero que, “es como que todos están esperando que es lo que va a hacer Camioneros para poder acompañar, otros gremios quieren saber cómo vamos a actuar para ver como acompañan, ya estamos haciendo algunas reuniones pero la verdad que somos

muy prudentes en lo que respecta a hacer un paro”.

Finalmente precisó que la próxima semana “vamos a tener una reunión en Buenos Aires para ver si es que van a poner fecha a esta situación (por el paro general de la CGT), ojala se llegue a un acuerdo y que no se termine, que todos los gremios acuerden lo que corresponde, porque a nadie le gusta llegar a un paro, pero también es una de las posibilidades que se dan para poder ver si se puede llegar al objetivo de poder ir paliando la situación, la verdad que es muy preocupante la situación”.