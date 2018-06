Marcelo Pérez desestimó que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior y recordó que no hay marco legal que lo habilite

El ministro de Gobierno de Misiones Marcelo Pérez expuso su visión respecto a las declaraciones del presidente Mauricio Macri la semana pasada en el marco del Día del Ejército. Puntualmente dijo que para avanzar en ese sentido habría que modificar la legislación vigente y que eso involucraría al Congreso.

“Necesitamos Fuerzas Armadas que brinden apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos”, dijo el Presidente Mauricio Macri la semana pasada en el acto por el Día del Ejército. Por varios sectores tomaron sus dichos como una avanzada o intento de militarización del país por parte del Presidente pero, Pérez en declaraciones realizadas en Canal 12, indicó que “no hay marco legal que habilite a las fuerzas armadas a actuar en seguridad interior”.

Explicó que a su criterio, para enmarcar las palabras del Presidente Mauricio Macri a la participación del Ejército y las demás fuerzas en actividades internas, “hace falta modificar la legislación” y “eso lo debe hacer el Congreso”, recordando que la seguridad es una facultad no delegada por las provincias a la Nación.

En ese sentido dijo que “hoy el marco normativo para el accionar de la Fuerzas Armadas es la ley de Defensa, que establece cual es el régimen y la función, que son custodiar al país de un ataque externo. Indicó también la diferencia entre las operaciones de aquellas de las fuerzas de seguridad, que están regidas por la ley de Seguridad Interior, que persigue “custodiar la libertad, la vida y el patrimonio de todos los ciudadanos”.

“Lo que dice Macri es que deben colaborar con logística. Y hoy la ley de Seguridad Interior habilita a que puedan prestar armamento, ingeniería, sanidad, insumos. Pero no hay marco legal que habilite a un efectivo de la fuerza a actuar en seguridad interior. Yo no quiero los militares en la calle. No existe ninguna ley que permita que una fuerza armada pueda ejercer funciones de Policía o funciones de seguridad interior. Salvo medidas excepcionales, que están previstas, como el estado de sitio”, dijo.