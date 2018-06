Escritora firmará su libro en el marco de un Seminario Internacional en Posadas

Se trata del III Seminario Internacional que realiza el Instituto Superior Esteban Lugo hoy martes a las 18:30 en el SUM del Edificio Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM (Colón 2368 1er piso), con la presencia de figuras internacionales. La escritora Stella Maris Latorre firmará allí su libro El Sastre de Lugo.

En esta ocasión, y en su 3era edición, el seminario internacional de este año tiene una característica muy especial, la de El manejo del tiempo y el liderazgo financiero con el uso de la innovación y la tecnología.

La integración de los pueblo-entre Marruecos y América Latina- en lo cultural, académico, turístico y empresarial estará presente en el seminario, donde disfrutaremos desde lo humano de conceptos fundamentales, que hacen realidad sueños, y desafían toda barrera que amenaza dicha integración.

Adquirir un nuevo estilo de vida saludable e impactar la vida de nuestra agente es una tarea pendiente en nuestras sociedades, hoy con nuestra conferencia tendremos la oportunidad de conocer la nueva tendencia de la educación financiera (Libertad financiera), y el método el manejo del tiempo que es una herramienta poderosa, útil e importante para cualquier empresario, ama de casa o profesional. Las estadísticas muestran que la comunidad latina no está organizada en el la distribución de su tiempo, debido a esto, muchas personas enfrentan el fracaso empresarial, familiar y personal. Se compartirá las técnicas y herramientas con el método/conferencia “El Manejo del Tiempo” a través del cual se ayuda a cientos de personas a transformar sus vidas.

La administración del tiempo se puede definir como una manera de ser y una forma de vivir. El tiempo es la estructura de cómo crear posibilidades. Hoy, en pleno siglo 21, en un mundo tan globalizado donde la tecnología reina por todas partes, y la información está disponible con exceso y en cualquier momento, se hace cada vez necesario e imprescindible el uso efectivo de las nuevas herramientas tecnológicas y aplicaciones informáticas para hacer frente al auge de las mismas, logrando así formar parte del sistema financiero global que se está naciendo a través de los llamados Criptomonedas, allí, efectivamente, donde se puede considerar el tiempo como uno de los recursos más importantes y críticos de nuestro diario vivir, por eso se creó este seminario para ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, personal, profesional y familiar.

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES:

DRA. KENIA BASILIS *ESTADOS UNIDOS*

✓ Escritora, Periodista y Conferencista Internacional.

✓ Es Productor ejecutivo y presentadora del programa de televisión Telemundo “Tu Guía”.

✓ Creador, productor y presentador del programa de TV financiera “Enriqueciendo Tu Bolsillo” (920 AM), primer programa de radio latino en el área de DC Metro que brinda noticias legales y financieras.

✓ Director de la revista Enriqueciendo tu Bolsillo.

✓ Anclaje y Productor General de “ESTAMOS AL AIRE CON JR” (Telemundo)

✓ Recibió distinción por parte de la Comisión de la UNESCO, que preside Rocío Solís de Gamboa, y el reconocimiento “Hispanos de Calidad”

ING. KHALID ASSLAMI *MARRUECOS*

✓ Embajador de la Paz Mundial por Naciones Unidas.

✓ Embajador CIC de Marruecos en América Latina.

✓ Académico y Conferencista Internacional.

✓ Presidente de ASAPARMAR-LAC. Asociación de Amistad Paraguay-Marruecos con miras América Latina y el Caribe.

✓ Director del Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Central del Paraguay – UCP.

✓ Coordinador General de la Red Internacional de Instituciones de Educación Superior (RIIES).

Sobre la escritora

Stella Maris Latorre, nacida en Gualeguaychú, entre Ríos( Argentina):, novelista, poetisa, comunicadora social, organizadora de eventos culturales.

Actividades

Directora fundadora del Centro Cultural Rosalía de Castro en Buenos Aires Argentina, creadora del Café Literario “ Poesía con aroma a café. Forma parte del grupo literario Calíope” y participa en la revista Noticias de la musa; declarada de interés cultural, dirigida por la escritora Estela Yarde Bulle. También forma parte de OPYC ( organización de pueblos y culturas) que preside la escritora Lilian Yarde Buller. Ha realizado cursos de capacitación en el INADI ( Instituto Nacional anti discriminación). Trabajadora incansable por la unión de los pueblos, conductora del programa televisivo “ Con estilo de mujer”, sección literaria de la TPO, año 1998 en la ciudad de Merlo. Autora del proyecto televisivo “ Latinoamérica se expresa así”. Ha participado en: “ el Tren de la Poesía de Pablo Neruda” año 1998 en Temuco organizado por el escritor chileno Bernardo Reyes ( sobrino nieto de P.N); en la Feria Internacional de libro en chile año 2000; en las ferias del libro argentino; este año 2004 en la 33º Feria del libro en La Coruña , Galicia ( España) en los Jardines de Mendez Nuñez.

Premios

Ha recibido muchos premios: Poesía Jorge Luis Borges, Poesía y cuento “Río de Palabras” del Centro Chileno Bernardo O’Higgins, del CONADEPA, de Solidaridad Social de la OMHS año 1999, del Centro de Artes y Letras “San Telmo y la revista Arlequín”.

Distinción: Nominación especial (abril de 2008)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 26 de marzo de 2008

Libros editados

“ EL REGRESO DE EVA” año 1997 en la casa paterna de Jorge Luis Borges.

“RIO DE PALABRAS” en A los Poetas ambos editados por Ciber Book internacional ,

“LA FELICIDAD DE AMAR” editado en el año 2000 por editorial sagitario presentado en la Feria Internacional del libro en Argentina.

“AMOR MIGRANTE” en gallego y castellano, presentado en el Club Español de Buenos Aires.

“LA ISLA DE GALO” … presentado en la Feria del libro de 2004 en Argentina y en la Casa de la Cultura de Merlo,

TRANGRESION se presentó en la 33 feria del libro en La Coruña ( España ) año 2004 .

YOLANDA KER UNA MUJER DE NUESTRO TIEMPO se presentó el 15 de Octubre de 2004 a las 18,30 en el Centro Cultural Rosalía de Castro Avenida de Mayo 1297 en el sub-suelo del Hotel Chile en ciudad de Buenos Aires.

Luz, cámara, acción…

Se presentó en La 31 Feria del libro en

La Argentina el día 30 de abril de 20 a 21hs en el

pabellón verde Stand Nº1026 de la Editorial de los cuatro vientos

Estos últimos cinco libros los editó editorial de los Cuatro Vientos dirigido por Pablo Gabriel Albornoz.

Novela, editorial Los Cuatro Vientos. “Turismo sexual”

120 páginas…ISBN 987-564-189-8

En esta novela, la autora describe la crudeza y la perversidad del abuso sexual infantil en una isla en donde el marco legal y el cumplimiento de las leyes es nulo, tanto como las esperanzas de una vida mejor.

La presentacion en el famoso Café Literario El Tortoni, en Argentina. “La Bodega” estuvo llena. Estuvieron presentes entre otras personas, el Presidente de las colectividades que es Gabriel Jurecich. Auspició dicho evento cultural el Centro Chileno Bernardo O´Higgins, actualmente dirigido por el Señor Homero Rojas, activo dirigente chileno en Argentina desde hace muchos años. El Centro chileno tiene su dirección en Campichuelo al 200, Capital.

Presentación de su nuevo libro:

El día jueves 6 de Abril de 2006, la editorial de los Cuatro Vientos presentó el libro de Stella Maris Latorre “Solas y solos.com” en el histórico cafe Tortoni de Avenida de mayo 825 desde las 18hs a 20hs. en la sala Alfonsina Storni.

“Irina no era chapada a la antigua, en la oficina todos murmuraban de ella…, MOMIA le habían puesto sus compañeros…, claro ellos no conocían el otro lado de Irina; la Irina que guardaba en su interior una mujer fatal”

Con esas disyuntivas psicológicas se inicia ésta particular novela que hace hincapié en la vida de una mujer; donde se pone en movimiento nuevamente la dualidad entre ser y aparentar; entre el delicado universo intimo y el inmanejable universo social.

Su ultimo libro, presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, Argentina.

Abril/mayo de 2007.

En la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, 2008.

Stella firmó sus libros el jueves 8 de mayo de 2008 de 19 a 21hs. en el Stand Nº710 del Pabellón azul en la 34 feria internacional del libro en Argentina