Cadenas de electrodomésticos mantienen precios de las ofertas hasta fin de mes

El empresario y representante en Misiones de una cadena nacional de electrodomésticos, Carlos D´Orazi se mostró contento con el frío “para poder mover el stock”, asegurando que los precios se mantienen desde que se iniciaron las ofertas, cuando el dólar estaba a 18 pesos, a pesar de que la mayoría de los productos son importados.

Carlos D´Orazi (Radio Municipal)

En conversación con Radio Municipal, el empresario dijo que, “tomamos una decisión, no sé si alocada, pero yo estoy seguro que es una decisión acertada, esto es todo importación, lamentablemente es muy poco lo que se fabrica en la argentina en calefacción, lo más

probable es que se ensamblen las ultimas partes, pero todo lo demás, desde el cuarcito que vienen en las velas hasta los motorcitos que vienen en los turbos son importados.”

Aseguró que no obstante ello “decidimos congelar el precio al dólar a 18 pesos que es cuando lo hemos traído del exterior y eso hace que nuestros precios queden de manera competitiva porque los inviernos no creo que duren más que este mes, por eso tuvimos que hacer una

movida importante y eso nos está trayendo muchas ventas, estoy muy conforme”.

Consultado sobre la venta de televisores en el contexto del Campeonato Mundial de Fútbol que se disputa este mes de junio en Rusia, D´Orazi indicó que, “en televisión pasó lo mismo. Hoy todas las cadenas, sin ponernos de acuerdo sino que nació de cada uno, estamos con los precios desde que comenzó la oferta, o sea que nadie movió un centavo. El mundial hay uno solo y lo que no se vende para el mundial ya después corres el riesgo de quedarte con mercadería de tecnología antigua”.

Precisó respecto a la tecnología que hoy, igual que en materia de celulares, “avanza tanto la tecnología que en menos de seis meses terminas teniendo un producto antiguo y eso hoy la gente joven lo sabe”. También se refirió al tipo de cambio actual considerando que el comercio se está beneficiando muchísimo porque, “en tanto y en cuanto el industrial argentino no aumente más de lo necesario para ajustarse al dólar y que no se avive, vamos a tener precios muy competitivos con Paraguay que fue para nosotros nuestro elefante blanco de toda la vida. Hoy en Paraguay están tomando el dólar entre 29 y 30 pesos.

Reiteró que desde comienzo de mes ya están las ofertas, “nosotros tenemos los lunes y martes con Ahora Misiones, el precio de contado de un televisor de 32 pulgadas (Smart TV) a 5.990 pesos ya sea en efectivo o en 12 cuotas sin recargo y se mantendrá hasta fin de este mes

seguro”.