El Autocine regresa al Parque del Conocimiento

La experiencia de ver cine al aire libre en la comodidad de los asientos de auto volverá a repetirse el próximo sábado en doble función. A las 19.30 se proyectará Mi Mundial, una producción para toda la familia, y las 21.30, 8 Tiros, un thriller lleno de acción. Entrada libre y gratuita. Capacidad 100 vehículos por función.

Hubo un tiempo en que no había videocaseteras, DVDs ni mucho menos NETFLIX, en esa época la gente concurría de manera masiva al cine. Por esos tiempos, entre los años 50s y 70s, y buscando darle una vuelta de tuerca a la experiencia de disfrutar las películas, en el gran país del norte inventaron un concepto que se propagó a nivel mundial: ver cine en una pantalla gigante, al aire libre y desde la comodidad del automóvil. Así nació el autocine y cientos de playas de estacionamiento de estadios y supermercados se convirtieron en cines a cielo abierto.

Hace dos años el Parque del Conocimiento decidió emular la experiencia y el éxito fue total, por lo que ahora, y promovido por el Espacio INCAA del Conocimiento, este sábado se proyectarán, a las 19.30 Hs. la aclamada producción uruguaya Mi Mundial (Director: Carlos Andrés Morelli / ATP) y a las 21.30 Hs. el thriller nacional 8 Tiros Director: Bruno Hernández / + 16).

DÓNDE SERÁ?: La actividad podrá ser disfrutada en la playa de estacionamiento del Predio Ferial. El ingreso se realizará por la entrada secundaria al Parque (viniendo desde el Aeroparque rumbo a Ruta 12)

CÓMO SERÁ EL SONIDO?: El audio podrá ser sintonizado en cada vehículo a través de la radio en la frecuencia FM 105.7

DEBO LLEGAR CON ANTICIPACIÓN?: Debido a la logística de acomodar los vehículos, se solicita concurrir con anticipación. El ingreso estará habilitado desde las 18 Hs. y serán recibidos por los acomodadores hasta completar la capacidad para 100 vehículos.

PUEDO VER AMBAS PELÍCULAS?: Por supuesto que sí, pero al finalizar Mi Mundial TODOS los vehículos deberán desalojar el predio y el que lo desee puede hacer su ingreso nuevamente (respetando la fila, claro está).

SE PUEDE COMER/BEBER DURANTE LA FUNCIÓN?: El Parque ha previsto la presencia de foodtrucks para proveer de alimentos y bebidas durante las dos funciones.

Para la realización de este evento se cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones CFI.

Mi Mundial, de Carlos Morelli.

“Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol” (Eduardo Galeano)

“Mi mundial”, basada en la exitosa novela de Daniel Baldi, cuenta la historia de Tito, quien lo tiene todo para ser un crack. Como en el cuento “Messi es un perro” de Hernán Casciari, sólo parece respirar y vivir del fútbol, es su única obsesión; sólo parece tener clavados los ojos en la pelota. Tanto es así que su mundo se restringe inexorablemente a esa deporte. El fútbol es como un agujero negro que lo engulle todo, pues marca el ritmo de su vida. Así, abandona la escuela, abandona a sus amigos y se convierte en un producto, en una fuerza de trabajo orientada a satisfacer las necesidades de su familia. ¿No hay destino más trágico para un héroe? Tal vez sí…, porque cuando parece alzarse con el fruto de su talento, consagrarse, lograr ese extraño status de estabilidad económica en un mundo en el que prima la desigualdad de la riqueza y en el que las puertas de Europa sólo parecen estar abiertas para casos maradonianos, algo se quiebra. Ahí comienza otra historia, otro mundial, un mundial personal en el que deberá reinventarse a sí mismo.

A vísperas de un nuevo mundial vuelven a abrirse todos los intertextos y vuelve a renacer esa oculta y paradójica pasión. Como ha dicho Galeano, no hay nada que se parezca más al fútbol que la figura de Dios por la devoción que se le reporta y por la desconfianza que le imprimen todos los intelectuales.

Acerca de “8 tiros”, de Bruno Hernández

A ver, comencemos por un rodeo. Nos preguntamos, ¿por qué exactamente 8 tiros? Es decir, si comparamos el despliegue armantístico de las producciones hollywodenses con el exiguo número que figura en el título de la película la cantidad parece ser insuficiente para un thriller policial. Por otro lado, el problema del dinero del policial negro, como dice Ricardo Piglia, tampoco sería el sustento que guía todo el film. Sin dudas, el dinero está en la película de principio a fin (como también las balas y las explosiones, quedemosnos tranquilos en ese aspecto) pero no es su “leitmotiv”. Aquí tenemos una clave por descifrar, por ende, una discontinuidad.

Vayamos un poco más a fondo entonces. Según la doctrina esotérica de la numerología el número 8 representa el signo del poder, la ejecución, el sacrificio y la falta de escrúpulos. Podemos leer todos estos signos en la película. Creo, en este punto, que tenemos otra de sus claves fundamentales. Acaso los 8 tiros no hagan alusión exclusiva a la brutalidad de un thriller policial, sino más bien a 8 golpes certeros a los lugares del oscuro mundo de la mafia. Son 8 tiros que buscan sanar, curar un lazo roto, redimir, vengar. En consecuencia, la trama se teje en una búsqueda, en una persecución hacia un dilema existencial.

Así, uno de los hermanos Zanotti -que viene desde la misma muerte- no puede ser casado, porque parece no tener rostro, parece no tener un objetivo concreto sino sólo una obsesión que lo precede. Esto muestra la vulnerabilidad el poder, sus paronoias y manías persecutorias, su principio del fin y, además, las redes de corrupción intrincadas entre funcionarios públicos, jefes policiales y mafiosos de turno. Desactiva para volver a activar, en otro orden de cosas.

Lo que no debería hacernos suponer que nos encontramos frente a una especie de bodrio existencial. La película dirigida por Bruno Hernández y protagonizada por Daniel Araoz, Luis Ziembrowski y Leticia Brédice es un thriller clásico que tiene todos los guiños cómplices que esperamos y que nos mantienen atentos a la trama, pero la vuelta de tuerca la debe descubrir el espectador.