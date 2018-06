A pesar de la llegada del frío, comerciantes misioneros afirman que los televisores superan en ventas a los caloventores

RELACIONADAS El miércoles ingresa a la región una ola polar y para fin de mes se esperan temperaturas de entre 3 y 0 grados

Si bien se dispararon las ventas de artefactos para combatir las bajas temperaturas, la proximidad con el Mundial hace que la gente priorice renovar sus aparatos para disfrutar de Messi y compañía.

Con la llegada del frío, se multiplicó la oferta de aparatos para mitigar los efectos de las bajas temperaturas en los comercios misioneros: los modelos arrancan en los $500 y van desde caloventores y las clásicas estufas a vela hasta dispositivos a gas que simulan el efecto de un hogar -rondan los $3.000- y vitroconvectores con diseños personalizados.

Si bien la variedad de precios es amplia, lo cierto es que hubo un aumento importante respecto al año pasado (que, en algunos casos, llegó a casi el doble del valor en pesos). No obstante, la venta “se empezó a mover. Cuando apura el frío, la gente sale a comprar, lo mismo pasa en verano con los aires”, indicó Mauro, encargado de un reconocido local del centro posadeño.

La situación no es la misma en todos los comercios. Hay casos en los que las ventas no aumentaron significativamente a pesar de la llegada del frío: “Al variar mucho la temperatura, la gente no compra. Además, el tema de la venta de aires acondicionados frío-calor marca la diferencia”.

De todos modos, el invierno de este año tiene una particularidad: con el arranque del Mundial a la vuelta de la esquina, las ventas de televisores siguen superando a las de estufas y caloventores.

“Esperemos que le vaya a la selección así seguimos vendiendo”, bromeó un empleado de otro negocio, quien precisó que “los que más buscan son de 40, 43 pulgadas. Tenés de 32, pero es lo que menos sale. Hasta hace poco teníamos unos de 65 y no quedó nada”.

Marcos, encargado de la sucursal de una famosa cadena, coincidió: “El consumo de teles ha crecido muchísimo. Viene desde abril. La gente consume mucho, hoy en día es muy convencional tener ya una pulgada mayor a 40. Lo más solicitado es de 40, 43”.

Es por ello que, si bien la gente compra artefactos para combatir el frío, prefiere ir por las líneas económicas: “Arrancamos con $500, lo más básico que tenemos, que es una marca nuestra y se ha vendido muy bien. La realidad es que, como recién empieza el frío, recién se empezó a mover, aunque la venta de unidades se está elevando día a día”.

Por otro lado, los comerciantes analizaron que la devaluación que sufrió el peso en las últimas semanas ha servido para igualar un poco las condiciones con Paraguay: “Por lo que hemos visto, ellos han reducido un 30% la venta de sus productos. La realidad es que comparando precios no hay tanta diferencia, teniendo en cuenta que ofrecemos financiación sin interés, crédito, garantía y atención personalizada. Cuando un cliente se acerca a nuestras oficinas tratamos el tema como si fuera nuestro. A eso hay que sumarle que cruzar es un privilegio, hay que tener tiempo sino también el dinero”.

En Eldorado

Desde los distintos comercios donde se realizan venta de electrodomésticos manifestaron que, si bien se incrementó algo la venta de caloventores y estufas, los televisores siguen siendo los productos con mayor cantidad de ventas.

“El rubro de los televisores es el que más se vende en los últimos tres meses, y no bajó por el frío. Aunque algunos consultan por estufas, los televisores siguen liderando las ventas por ahora”, indicó uno de los vendedores de una conocida cadena de electrodomésticos ubicada en el centro de la Capital del Trabajo.

Desde otra de estas cadenas coincidieron e n que los televisores son lo más vendido por ahora: “Se lanzaron muchas promociones y la gente aprovecha para comprar en cuotas, sobre todo se venden los televisores más grandes”.

En tanto que, desde otro de estos comercios, aseguraron que “se incrementaron sí las consultas por estufas con estos días de frío, pero no se vende en cantidades como en años anteriores, la gente ahora no piensa en el frío, desde principios de año la gente solo piensa en el Mundial”.