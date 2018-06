Nene de cuatro años intoxicado con cocaína: la madre recuperará la libertad en breve

El nene de cuatro años al que la madre le cepilló los dientes con cocaína el jueves pasado en Posadas está completamente recuperado. En las próximas horas, la madre del chico, que había sido arrestada, recuperará la libertad.

Claudia (54), la abuela que está a cargo del pequeño, contó que “le hicieron análisis de orina y claro que tenía un poquito de cocaína”.

Sobre el hecho, consideró que “a lo mejor mi hija se desesperó. El nene tenía un problema con una carie que el dentista no quería sacarle porque es muy chiquito, y un chico que estaba en la esquina de casa le dio la cocaína y le dijo que le ponga porque le adormece. Ella no sabía nada”.

La abuela aclaró que el nene no convulsionó, sino que tuvo una especie de fiebre. “Yo le voy a cuidar pero no quiero que le saquen la crianza a mi hija. Puede ser un error, yo le reté. Ella tiene 23 años, y realmente crió al nene y a su hermanito sola en casa”, indicó Claudia.

El papá del niño está preso por narcotráfico.

Del hecho se supo en la madrugada del jueves, cuando el chico fue llevado desde el Caps del barrio A-4 hacia el hospital Pediátrico, con signos de intoxicación. Su madre, Antonia, contó que le había cepillado una muela cariada con cocaína y terminó detenida por orden del juez de Instrucción Dos, César Yaya.

La joven será indagada este lunes y luego recuperará la libertad.

, abuela del nene intoxicado (FM Show)