Mundial2018: Las dos maldiciones que intentará romper Alemania en Rusia

Los teutones son candidatos a lograr el bicampeonato en el Mundial. En 13 días, Alemania inicia su defensa del Campeonato del Mundo,

enfrentando a México a las 12:00 (hora Argentina). Los dirigidos por Joachim Löw buscarán lograr el pentacampeonato y si lo consiguen, no solamente alcanzarán a Brasil como los máximos campeones mundiales, sino que también habrán roto con dos “maldiciones”.

La primera de ellas es la “maldición del campeón”. Desde el 2002 que ningún campeón vigente puede llegar a semifinales del siguiente

mundial. En Corea-Japón, Francia, que cuatro años antes se había alzado con la Copa del Mundo, terminó última en su grupo atrás de

Senegal, Uruguay y Dinamarca. En 2006, Brasil, que defendía la corona, perdió en cuartos de final contra Francia por 2 a 1. Los franceses

llegarían a la final de esa edición, pero caerían ante Italia por penales.

Cuatro años después, en Sudáfrica, la Azzurra no podría pasar la fase inicial. Ese Mundial terminó en manos de España que consiguió su

primera estrella, aunque en 2014, La Roja fue la gran decepción en Brasil tras terminar tercera en su grupo, detrás de Holanda y Chile.

La segunda “maldición” que buscará romper la selección alemana, es la de la Copa Confederaciones. Ese torneo nace oficialmente en 1997

(antes se llamaba Copa Rey Fahd), La competición fue evolucionando y actualmente se juega un año antes del Mundial, a modo de previa de la máxima cita mundialista. Participan 8 equipos: los campeones de cada continente, el país anfitrión y el vigente campeón del mundo. Ninguna selección que logró levantar el trofeo, ha podido ganar el Mundial al año siguiente.

En la previa de Francia 98, Brasil se quedó con el trofeo de la Copa Confederaciones, luego de golear a Nueva Zelanda 6 a 0. 365 días

después, caería en la final del Mundial ante los anfitriones.

En 2001, Francia se alzó con ese certamen y luego, al año siguiente, decepcionó a todos en la Copa del Mundo,quedando eliminada en la

zona de grupos.

Brasil se quedó con las tres siguientes ediciones de la Copa Confederaciones (2005, 2009 y 2013), pero no se consagró en ninguno

de los Mundiales posteriores (en 2006 y 2010 se fue eliminados en cuartos y en 2014 cayó goleado, en su casa, por Alemania 7 a 1)

Alemania, con un equipo alternativo, se coronó campeón de este torneo, el año pasado, venciendo 1 a 0 a Chile en la final. ¿Lograrán, los

alemanes, romper esa tendencia negativa?