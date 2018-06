La abandonaron con hidranencefalia a los dos meses y su enfermera se convirtió en su mamá

Nuria y Zoe se conocieron en 2014. Ella trabajaba en el servicio de neonatología del hospital Eva Perón de Tucumán. A la beba le habían dado un año de vida. Acaba de cumplir cuatro.

Cuando Zoe llegó al servicio de neonatología del hospital Eva Perón, tenía dos meses y había sido abandonada. Presentaba un cuadro de hidranencefalia irreversible y estaba sola en el mundo. No podía ver, ni escuchar. No movía los brazos ni las piernas. A Nuria, que trabajaba desde hacía un año en el sector de recién nacidos, la llegada de la bebé le cambió la vida por completo. “Yo sabía que no tenía a nadie que se hiciera cargo de ella.

Estuvo dos meses internada. Ya no entraba en la cuna cuando, pese a que habíamos solicitamos que la llevaran a un hogar de tránsito, no había respuesta. Decidí presentarme en el juzgado para convertirme en su mamá y darle una familia”, cuenta Nuria Pérez a TN.com.ar

Quería compensar el abandono que había sufrido y contenerla. Nuria define la adopción como una oportunidad para las dos. “Yo ya era mamá de un chico de 13 años que tuve con una expareja. Hablé con mi hijo del deseo de convertirme en la madre de Zoe. Les mostré fotos y todos en casa estuvieron de acuerdo y prometieron acompañarme en la decisión”, explica.

Antes de llevarla a su casa Nuria habló con un médico especialista que le dijo que la expectativa de vida de Zoe era, como máximo, un año. “No quería que atravesara todo eso sola. Que durmiera en una cama de hospital. Quería que sintiera el abrazo de los brazos haciéndole upa”, detalla emocionada.