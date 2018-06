Un grupo de vecinos de Eldorado donó aires acondicionados al Hospital Samic

Encabezados por la empresaria Paquita Lowe de Eldorado, un grupo de vecinos donó días atrás 3 aires acondicionados al HospitalSamic Eldorado. “Quiero agrdecer a los ciudadanos y empresarios que aportaron y a las personas que trabajaron mucho para que esto fuera posible. Agradezco también al doctor José Luis Rivero, por darnos este espacio para el crecimiento de nuestro querido Hospital” indicó la empresaria.

Como vecinos de la Capital del Trabajo, este grupo de personas, encabezados por la empresaria Paquita Lowe, decidieron hace unos meses “ponerse manos a la obra” para con diferentes acciones lograr la recaudación necesaria para adquirir tres aires acondicionados 5.500 frio y calor, lugar para el Hospital Samic de Eldorado.

Con éxito lograron el apoyo de la comunidad y días atrás concretaron la entrega de los equipos “hoy fue un día muy emocionante, entregamos los 3 aires acondicionados al Hospital Samic, un objetivo cumplido gracias a todas las personas y empresarios que donaron para que este proyecto se pueda realizar” indicó Lowe en dicha oportunidad.

Y agregó “quiero agradecer a todos los que aportaron y a las personas que trabajaron mucho para que esto fuera posible. Agradezco también al doctor José Luis Rivero (director del hospital), por darnos este espacio para el crecimiento de nuestro querido Hospital”.

Además comentó que después de la entrega de los aires acondicionados “el doctor Rivero nos invitó a realizar un tour por la nueva construcción del Hospital Samic, que será el área de Pediatría. El edificio está terminado, y para ponerlo en funcionamiento falta ahora conseguir todo el amoblamiento y equipos que necesitan. Por eso aún no está inaugurado. La verdad que esto nos impactó, porque no nos imaginamos una obra semejante en nuestro querido Hospital de Eldorado, es espectacular, como lo mejor de los países desarrollados. Felicitaciones al Hospital Samic y esto me dió tanto aliento que seguiremos trabajando en este sentido”.

En diálogo con Misiones Online, Paquita Lowe añadió que “esto surgió porque vimos la necesidad de colaborar con el hospital porque es nuestro, es de todos, y nadie sabe cuándo puede necesitar de ese lugar que es el más completo de la zona norte. Así es que en mi cumpleaños pedí a todos que no me regalen nada, que todo lo que iban a destinar en regalos lo donen para comprar aires acondicionados para el hospital, tuve otras donaciones y luego hicimos una rifa donde vendimos todos los números, porque toda la gente colaboraba cuando conocían la causa y quienes estabamos detrás en la recaudación”.

Y resaltó “tenemos un excedente de esta compra que hicimos de los aires y quiero seguir pidiendo donaciones y accionando para seguir colaborando con el hospital porque vemos que sigue faltando cosas, y la verdad que como ciudadana de Eldorado y de Argentina, lo único que puedo decir es que cansa que siempre todo el mundo esté tirando mala onda y pensando: no voy a ayudar a esto ni colaborar con lo otro porque roban, porque hacen mal las cosas y demás. Creo que si todos ponemos nuestro granito de arena y somos un poco más positivos no solo esta ciudad y esta provincia van a mejorar mucho, sino todo el país. Así es que de todo corazón estamos haciendo esto porque creemos y queremos un país mejor para todos”.

Desde el hospital

Por su parte, el director del Hospital Samic de Eldorado agradeció lo recibido “fue una accion muy linda y loable de parte de Paquita y este grupo de personas para el hospital, porque además quieren seguir colaborando con otras cosas según nos dijo” expresó.

Y explicó en diálogo con Misiones Online “nos entregaron tres aires acondicionados para el hospital Samic Eldorado, de los cuales dos estarán destinados a quirófano y uno al sector de Neonatología, zona de crecimiento. Tambien hicieron la contratación de todo el material para la instalación, y la mano de obra la ponemos nosotros en el hospital”.

En ese marco aclaró “nosotros recibimos constantemente cosas para la labor diaria y funcioamiento del nosocomio, de parte del Ministerio de Salud de Misiones, no es que nos tienen descuidados ni nada, lo que pasa es que este es un hospital nivel III, de referencia, que atiende al 43% de la población misionera. Entonces siempre hay cosas que hacen falta. Y por suerte hay gente muy colaboradora y fundaciones que apoyan a los hospitales en las diferentes ciudades de Argentina, así es que estamos más que agradecidos con esta acción”.

En referencia a cuántas personas se atienden por mes el Hospital Samic de Eldorado, Rivero señaló que “en el 2017 cerramos el año con 165.000 consultas, la planta del nosocomio cuenta con más de 110 médicos de casi todas las especialidades, contando con residentes y tenemos con dotacion de 204 camas para internación, las que generalmente se encuentran ocupadas en su totalidad”.

Con respecto a la obra para el nuevo área de Pediatria, el director del Hospital señaló que “está totalmente terminada, es un edificio de 4 pisos donde la parte inferior, el subsuelo 1 y 2, y parte del siguiente estarán destinados a la intervención pediatrica, hospital de día pediátrico, emergencia pediatrica y demás. En tanto que el último piso tiene 4 quirófan​​​​os nuevos a estrenar, toda la actividad quirúrgica se podrá realizar en ese sector, porque hay que recordar que tenemos un hospital polivalente con las 4 especialidades básicas y dentro de eso está Traumatología, Ginecología, Cirugía y Clínica General, todos esos sectores tendran su actividad quirúrgica en esa área nueva”.

El doctor Rivero dijo también que cuando se comenzó a construir ese nuevo sector, los fondos llegaban desde Nación pero con el devenir del tiempo dejaron de llegar (cabe recordar que según los plazos establecidos las obras debían estar finalizadas en diciembre de 2014). “Así es que los fondos que faltaban para concluir este sector los puso el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, así se finalizó el edificio. Y cuando esté equipado el lugar realizaremos la inauguración correspondiente” indicó el titular del nosocomio de Eldorado.