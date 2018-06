Desde la empresa fabricante niegan que el ascensor se haya caído porque sino “no quedaba nadie vivo”

Pablo Peralta – gerente de Ascensores Guillemin dijo en Radio Libertad que el ascensor del edificio Puerta del Sol ubicado en el centro de la ciudad de Posadas no se cayó. Explicó que si eso hubiera ocurrido nadie podría salir con vida ya que por la caída la cabina se hubiera aplastado. Según su teoría, las personas que viajaban en la cabina se venían “pateando” o ejercieron fuerza sobre una puerta que luego cayó al espacio del ascensor lindante y que hay marcas en el noveno y quinto piso que coinciden con esta teoría.

Pablo Peralta en Radio Libertad.

El sábado por la noche en el edificio Puerta del Sol ubicado sobre calle Colón casi Córdoba de Posadas, hubo un confuso episodio con el ascensor. El encargado denunció que supuestamente se había caído y que 5 chicos salvaron su vida de milagro. Hoy el gerente de la empresa Guillemin que fabrica y hace el mantenimiento de los ascensores – y de este en particular – conto en Radio Libertad su versión de los hechos.

“Primero que nada quería aclarar que el ascensor no se cayó. Por ahí salen esas noticias y no son exactamente lo ocurrido. Si un ascensor se cae, así sea de un tercer piso, yo te aseguro que las personas salen de a pedazos. Para no usar eufemismos. Nosotros concurrimos al edificio porque nos llamaron informándonos que había un problema. Ahí nos encontramos que la puerta exterior del noveno piso estaba chocada y la puerta de cabina del ascensor estaba chocada. Quiere decir que ejercieron fuerza sobre la puerta de la cabina hacia afuera y el ascensor avanzó con la puerta hacia afuera como si fuese un diente saliente. Luego se chocó con la puerta del noveno. Y después mirando los videos vimos que por lo menos iban 5 personas. Esto no es un problema de sobrepeso. Si el ascensor tiene sobrepeso lo peor que puede pasar es que pare en desnivel. Si vos te subís al piso 10 en un ascensor que es para 5 pero suben 7, le decís que pare en planta baja y lo que va a pasar es que pare 30 centímetros más abajo”, explicó.

En cuanto a lo que ocurrió el sábado pasado en particular dijo que hay testigos que dicen que las personas que venían en el ascensor lo venían maltratando. “Venían jugando o se venían pateando”, agregó. Explicó que para que la puerta de cabina viaje descarrilada, la única manera en que pase eso es que alguien se apoye de manera violenta, ejerza una fuerza o le pegue una patada. “La puerta de cabina salió disparada para arriba y rompió la puerta del noveno. Esa hoja de puerta de cabina que salió disparada cayó al costado, porque ese ascensor comparte el hueco con otro ascensor que está inmediatamente pegado. Esa puerta pegó en la puerta exterior del otro ascensor y rompió la puerta del quinto piso. Entonces me encontré que teníamos los dos ascensores parados”.

Otro dato que aporto el empresario es que los chicos subieron en el piso 17 y bajaron en el subsuelo con bosas que aparentemente tenían bebidas y que esas bolsas estaban intactas según lo que mostraron las cámaras de seguridad del edificio.

De todas maneras no pudo certificar si eran 5 o más las personas que protagonizaron el hecho pero reiteró que no hubo caída libre porque si eso hubiera ocurrido “no salía nadie vivo” ya que por el impacto la cabina se achata y uniendo el piso con el techo, por ende habría aplastado a las personas que estaban adentro.

En cuanto a los controles y el mantenimiento de los ascensores en Posadas, Peralta explicó que la Municipalidad controla que cada edificio tenga una empresa habilitada que lo haga. En términos generales y siendo una de las empresas que construye y mantiene cerca del 50 por ciento de los ascensores en Posadas, dijo que en su mayoría son dispositivos nuevos y que están en buenas condiciones.