Copa Libertadores: River jugará contra Racing y habrá clásico argentino en los octavos; Boca irá ante Libertad

A: Racing Club vs River Plate

B: Colo Colo (Chile) vs Corinthians (Brasil)

C: Flamengo (Brasil) vs Cruzeiro (Brasil)

D: Estudiantes de La Plata vs Gremio (Brasil)

E: Atlético Tucumán vs Atlético Nacional (Colombia)

F: Boca Juniors vs Libertad (Paraguay)

G: Cerro Porteño (Paraguay) vs Palmeiras (Brasil)

H: Independiente vs Santos (Brasil)

CUARTOS DE FINAL:

S1: Ganador A vs Ganador H

S2: Ganador B vs Ganador G

S3: Ganador C vs Ganador F

S4: Ganador D vs Ganador E

SEMIFINALES:

F1: S1 vs S4

F2: S2 vs S3

FINAL:

F1 vs F2

En cuartos de final, podría haber otro cruce entre elencos argentinos. El ganador de River-Racing irá con el vencedor de Independiente-Santos; en tanto, Estudiantes de La Plata si elimina a Gremio podría chocar con Atlético Tucumánsi supera a Atlético Nacional de Colombia.