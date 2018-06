Condenaron a once ex policías y militares por crímenes en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Chaco

El Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, condenó el jueves a once ex policías y militares a penas de entre diez y 25 años de prisión en el marco del juicio conocido como “Caballero II”, que abordó los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco. En su alegato, los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Diego Vigay y Horacio Rodríguez –de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Resistencia- habían solicitado ocho condenas a prisión perpetua y la imposición de cuatro penas de más de veinte años de prisión para los doce imputados. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 13 de agosto.

De este modo, el Tribunal – integrado por los jueces Eduardo Belforte, Aldo Alurralde y Juan Manuel Iglesias, condenó a los imputados en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados y desaparición forzada. Además, en el marco del debate, se juzgaron y condenaron –por primera vez- la comisión de delitos sexuales en la región -reconstruyéndose de este modo la sistemática de la violencia sexual- y también dos casos de desaparecidos en la ex Brigada de Investigaciones, determinándose así que también funcionó como un centro de exterminio o de destino final.

Las penas más altas fueron para los ex policías Gabino Manader -25 años de prisión por diez casos de tormentos y privación ilegítima de la libertad y un caso de violación-, Albino Borda -21 años de prisión por cuatro hechos de tormentos y privación ilegítima de libertad, dos hechos de desaparición forzada y abuso sexual calificado- y José Rodríguez Valiente, quien fue condenado a 20 años de prisión por siete casos de tormentos y seis de privación ilegítima de la libertad y, de éstos, dos casos de desaparición forzada.

El resto de los condenados fueron: Ramón Meza (19 años), Luis Alberto Patetta (19 años), José Marín (18 años), Enzo Breard (18 años), José Tadeo Bettolli (12 años) y Jorge Ibarra (12 años). Los ex policías de Santiago del Estero Musa Azar y Miguel Garbi fueron condenados a diez años de prisión, mientras que el imputado Miguel Pellozo fue absuelto del delito de detención y torturas.

El juicio “Caballero II” comenzó en junio de 2016 y su objeto alcanzó los crímenes cometidos contra once víctimas que pasaron por la ex Brigada de Investigaciones, entre ellas el matrimonio conformado por Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala -que continúa desaparecido-. La pareja, oriunda de Formosa, militaba en las Ligas Agrarias de la zona de Goya, Corrientes, y fue vista por última vez en la ex Brigada a mediados de 1977, en un precario estado de salud.

El debate abordó además los crímenes cometidos contra los estudiantes universitarios Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Grega, secuestrados en noviembre de 1976 y también de Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario militante de las Ligas Agrarias de Chaco. También se juzgó la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Juan Carlos Goya, Graciela de la Rosa y Emilio Eduardo Saliva -ya fallecido-.

La ex Brigada fue el centro clandestino de detención más grande de la región. Fue el primer lugar de paso y padecimiento de interrogatorios bajo torturas de más de un centenar de detenidos políticos del Chaco y provincias vecinas. Las víctimas luego eran trasladadas a la Alcaldía, a la Unidad Penal N°7 y al Regimiento de La Liguria.

“En este juicio hablamos de delitos de lesa humanidad, esto está plenamente superado, se tratan de serios actos que por su extensión y gravedad y que trascienden al individuo y agreden a la humanidad toda, en un ataque sistemático y gran escala”, consideraron los fiscales durante la presentación de sus alegatos.