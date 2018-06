Así quedaron los cruces de 16avos. de final de la Copa Sudamericana

Cinco equipos argentinos ya conocen a sus rivales en los 16avos de la Sudamericana: San Pablo vs. Colón, Boston River vs. Banfield, Lanús vs. Junior, San Lorenzo vs. Deportes Temuco y Defensa vs. El Nacional de Ecuador.

General Díaz de Paraguay – Millonarios de Colombia

Nacional de Paraguay – Botafogo de Brasil

Fluminense de Brasil – Defensor Sporting de Uruguay

Paranaense de Brasil – Peñarol de Uruguay

Deportivo Cali de Colombia – Bolívar de Bolivia

Liga de Quito de Ecuador – Vasco da Gama de Brasil

Caracas de Venezuela – Sport Huancayo de Perú

Deportivo Cuenca de Ecuador – Jorge Wilstermann de Bolivia

Defensa y Justicia de Argentina – El Nacional de Ecuador

Lanús de Argentina – Junior de Colombia

San Lorenzo de Argentina – Deportes Temuco de Chile

Bahía de Brasil – Atlético Cerro de Uruguay

Rampla Juniors de Uruguay – Independiente Santa Fe de Colombia

Los duelos de 16avos arrancan el 17 de julio. Las finales serán el 5 y 12 de diciembre.