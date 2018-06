Andrade: anciano denunció al propio hijo por los constantes malos tratos que le propinaba

Una pesadilla vivió don Juan Antonio, de 71 años, quien pasó de ser anfitrión de su hijo, a víctima de la violencia de este, en la localidad de Olegario Víctor Andrade.

De acuerdo con la denuncia que hizo el abuelo, su hijo José, de 42 años, regresó a la provincia, procedente de Jujuy, instalándose en la vivienda del padre junto a su esposa e hijos menores.

Este lunes a las 10, Juan Antonio fue a la comisaría local y relató el calvario que estaba padeciendo: su propio hijo no quería irse de la casa, no aportaba nada para la comida, no cubría ningún gasto y para colmo de males, José y su familia agredían verbal y físicamente al dueño de casa.

Ante este hecho, el jefe de comisaría realizó los trámites judiciales de rigor, solicitando a la Justicia la Exclusión de hogar y Prohibición Acercamiento del hijo del denunciante.

La medida judicial se concretó por la tarde. Se notificó a ambas partes lo resuelto por la Justicia. Retiraron al violento del domicilio del anciano, quien agradeció el trabajo policial.