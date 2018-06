Mundial2018: Mercado y un cambio sorpresivo de puesto

Se perfilaba para ser el lateral derecho en el Mundial, pero Sampaoli lo está probando como marcador central.

Es uno de los predilectos de Jorge Sampaoli. Se sabe en el ambiente del fútbol: cada director técnico suele tener jugadores a los que se les dice “fetiche”. Son esos futbolistas que desvelan a un entrenador, que siempre buscan tenerlos en su equipo, vaya donde vaya. Porque les rinde, porque confía en ellos, porque sabe que no le van a fallar, porque simplemente le gusta mucho su juego. Para el DT de la Selección, un jugador fetiche es sin dudas Gabriel Mercado.

Lo tuvo en Sevilla. Allí lo conoció y quedó encantado con él. Sampaoli sabe que en Mercado cuenta con un boy scout, que está siempre listo para lo que se lo necesite. Por eso, más allá de esa lesión en el ciático que lo atacó unos días antes de conocerse la lista mundialista y de la que ya no presenta rastro alguno, nunca estuvo en duda su presencia.

Lo que no está seguro es en qué lugar de la cancha lo utilizará en Rusia. Hasta antes de desembarcar en Barcelona, la idea que se sostenía, inclusive puertas adentro del predio de la AFA de Ezeiza, era que Gabriel Mercado iba a ser el hombre que ocuparía el lateral derecho de una defensa compuesta por cuatro integrantes. Nadie dudaba de que el nacido en Puerto Madryn iba a ser el 4 en el Mundial.

Sin embargo, desde que la Argentina puso sus pies en la ciudad catalana el panorama no es tan claro y hay una intención, al menos por lo que se ve y percibe en los entrenamientos, de cambiar. De movida, Sampaoli está probando, después se verá qué decide.

¿De qué se trata? En los entrenamientos que se van sucediendo en la Ciudad Deportivo Joan Gamper, el Zurdo de Casilda lo corrió a Mercado mayormente al puesto de zaguero central, formando dupla con Nicolás Otamendi, uno que es inamovible en la última línea albiceleste.

Ojo, también el técnico fue variando y también probó con Federico Fazio y con Marcos Rojo en ese mismo lugar. El compañero de Otamendi aún no está definido y la de Mercado como central en vez de lateral es una chance que cada vez toma más fuerza por estas horas.

“Me gusta que me considere en ambas posiciones. Con este entrenador en Sevilla me ocurrió ya algo similar, jugué hasta de lateral izquierdo cuando nunca antes en mi carrera lo había hecho. Estoy abierto y me adapto a las necesidades del entrenador. Estamos en la Selección, prontos a jugar un Mundial y hay que brindarse al máximo”, expresó Gaby recientemente sobre el tema.

Y agregó en ESPN: “Con Sampaoli ya jugué en todos los puestos de la defensa en Sevilla. Con línea de tres, por derecha y por izquierda; con cuatro, por ambos laterales y en los dos puestos centrales. Acá en la Selección empecé como stopper con línea de tres, pero ahora ya nos estamos preparando con cuatro defensores y practico como central y como lateral siempre por la derecha”. ¿Qué prefiere él? “Casi toda mi carrera jugué de lateral, pero últimamente vengo haciéndolo como defensor central. Desde donde sea lo haré igual”, no se la quiso jugar. Es cierto lo que apunta: la última temporada actuó como zaguero central en el club andaluz.

En el entrenamiento de este domingo por la mañana, Sampadividió al plantel en dos. Primero realizó trabajos específicos con los defensores y mediocampistas de marca y un rato más tarde hizo lo propio con los hombres ofensivos del equipo. Siempre con los sparrings como oponentes. Mercado volvió a aparecer también por el centro.

¿Qué le aporta tenerlo al ex Racing y River allí? Le permite disponer de un lateral como Eduardo Salvio con mayores en ataque, contemplando que Islandia, el rival del debut, se resguardará y atacará con pocos jugadores. Al menos eso en la teoría. Un dato para no desestimar es que la últimas lesiones musculares que padeció Mercado fueron desempeñando la función por la banda…

Hay otra mirada. Pensando en ganar altura para repeler el juego aéreo que podría insinuar el rival del debut mundialista, Fazio podría ganar porotos por su mayor estatura. Y en ese caso, con el de Roma al lado de Otamendi, más Mercado, que tiene un muy buen salto y cabezazo -como Nicolás Tagliafico-, tendría una defensa segura por arriba.

“Él es nuestra gran esperanza dentro de los 23 de Sampaoli. Desde el Mercado Central le mandamos un gran abrazo al Mercado lateral, Gabriel Mercado, por su convocatoria al Mundial de Rusia. ¡Traenos la copa, Gaby!”, había sido el ingenioso tweet de la cuenta del Mercado Central de Buenos Aires el día del anuncio de la lista de 23. Quizás Gaby Mercado termine siendo también Central.

Deberá decidir su estrategia Sampaoli para armar la defensa y, claro está el resto del equipo. Pero las pruebas aquí en la primaveral Barcelona que este domingo amaneció nublado y lluvioso van entregando los primeros indicios a tener en cuenta