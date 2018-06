Los Martín Fierro 2018 llegan entre ausencias, hackeos y filtraciones

La premiación llega envuelta en un escándalo que incluye enojos, el hackeo a la página de la asociación, ausencias “con aviso” y filtraciones de los nombres de los ganadores de algunas ternas.

Como todos los años, alguna polémica rodea los Martín Fierro; sin embargo, este 2018 la premiación llega en medio de un escándalo que incluye enojos, el hackeo a la página de la asociación, ausencias “con aviso” y filtraciones de los nombres de los ganadores de algunas ternas.

Sin dudas, el puesto de presidente de APTRA no ha sido sencillo para Luis Ventura. Luego de dar a conocer las nominaciones se desató una polémica por la ausencia de Mirtha Legrand en la terna de Mejor Conductora, cuestión que la conductora aclaró en su programa luego de cruzarse con el periodista por teléfono.

También hubo indignación por la ausencia de Telenoche y Pasapalabra en las nominaciones, y la sorpresa total por la nominación de Ivana Nadal como Mejor Panelista por Despedida de Soltero, que compite con Samuel “Chiche” Gelblung y Mauro Szeta.

A esto se le suma el hackeo de la página de APTRA a poco de la entrega de los premios.

“Hay gente que no se banca que a APTRA le vaya bien y ya no saben qué hacer para desestabilizarla… otro atentado contra el Martín Fierro. Hoy a la 1.48 nos hackearon la página… que feo!”, escribió Ventura en Twitter junto a una captura.

Horas atrás, el periodista volvió a referirse al tema en la red: “Ahí me pasaron el ip del aparato desde donde hicieron el hackeo a Aptra… también la dirección y el barrio… Ataque o traición?… me intriga conocer al que me quiere tanto (sic)”.

La polémica que rodea a los premios este año, también tiene “filtraciones”.

Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la mañana: “Dicen que el actor que tiene muchas chances de ganar el Martín Fierro de Oro es Luis Brandoni, que se lo recontra merece por su trabajo en ‘Un Gallo para Esculapio’, ficción que también es una de las posibles ganadoras. Dicen que muchos lo votaron directamente a Brandoni, y es inédito porque por lo general venían ganando los programas”.

Por otro lado, se “rumorea” que en la terna de Mejor periodístico el ganador sería Debo Decir, de Luis Novaresio; en Mejor musical ganaría Morfi, todos a la mesa, en Mejor reality, ganaría Dueños de la cocina.

Los ausentes. Moria Casán avisó que no irá por tener compromisos laborales que la alejarán de la capital. Marcelo Tinelli se encuentra en Mar del Plata junto a todos los integrantes de su productora La Flia.

Jorge Lanata decidió quedarse al frente de Periodismos para Todos, y justamente competirle mano a mano por el rating a la entrega organizada por APTRA.

Este año, Lanata no está nominado de manera individual, aunque si lo está PPT. No obstante, sacará artillería pesada para arrancarle algunos puntos a la premiación: lejos de poner al aire investigaciones, el conductor presentará una extensa entrevistaque le hizo a Woody Allen.

Inés Estévez dio una insólita excusa para no ir. La actriz cree que es una sobreexposición excesiva y porque “hace frío, me tengo que cuidar la voz“.

A pesar de las importantes ausencias, Mirtha Legrand aseguró en varias ocasiones que estará presente. Este sábado en La Noche de Mirtha, reiteró lo dicho durante toda la semana.

Por último, vale recordar que Dolores Fonzi les pidió a sus colegas ir con algo verde a la premiación en apoyo a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Martín Fierro 2018: los nominados

Un gallo para Esculapio, con 11 nominaciones, parte como la ficción favorita .

FICCIÓN DIARIA

-ADDA, Amar después de amar (Telefe)

-Cuéntame cómo pasó (Televisión Pública)

-Las Estrellas (El Trece)

ACTOR EN FICCIÓN DIARIA

-Esteban Lamothe (Las Estrellas)

-Nicolás Cabré (Cuéntame cómo pasó)

-Federico Amador (ADDA)

ACTRIZ EN FICCIÓN DIARIA

-Eleonora Wexler (ADDA)

-Violeta Urtizberea (Las Estrellas)

-Natalie Pérez (Las Estrellas)

ENTRETENIMIENTO

-Susana Giménez (Telefe)

-Combate (El Nueve)

-A todo o nada (El Trece)

NOTICIERO

-En síntesis (El Trece)

-Telefe Noticias

-Televisión Pública Argentina / Noticias

-América Noticias (segunda edición)

HUMORÍSTICO DE ACTUALIDAD

-Noticampi (Telefe)

-Peter Capusotto y sus videos (El Nueve)

-Polémica en el bar (América)

MAGAZINE

-El diario de Mariana (El Trece)

-Cortá por Lozano (Telefe)

-Pamela a la tarde (América)

INTERÉS GENERAL

-Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece)

-PH Podemos Hablar (Telefe)

-Por el Mundo (El Trece)

CONDUCCIÓN MASCULINA

-Marcelo Tinelli (ShowMatch)

-Santiago del Moro (Intratables)

-Guido Kaczka (A Todo o Nada, Hacelo Feliz y Lo Mejor de la Familia)

-Marley (Por el Mundo, Despedida de Solteros, The Wall Construye tu Vida y Marley Presenta)

UNITARIO O MINISERIE

-El Maestro (El Trece)

-Un Gallo para Esculapio (Telefe)

-Cartoneros (TV Pública)

ACTRIZ UNITARIO O MINISERIE

-Eleonora Wexler (Un Gallo para Esculapio)

-Inés Estévez (El Maestro)

-Eva De Dominici (La Fragilidad de los Cuerpos)

ACTOR UNITARIO O MINISERIE

-Julio Chávez (El Maestro)

-Peter Lanzani (Un Gallo para Esculapio)

-Luis Brandoni (Un Gallo para Esculapio)

ACTOR DE REPARTO

Carlos Belloso (Quiero Vivir a Tu Lado)

Luis Luque (Un Gallo Para Esculapio)

Nicolás Francella (Las Estrellas)

ACTRIZ DE REPARTO

Julieta Nahir Calvo (Las Estrellas)

Julieta Ortega (Un Gallo Para Esculapio)

Luz Cipriota (El Maestro)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

-Susana Giménez (Telefe)

-Un Gallo para Esculapio (Telefe)

-ShowMatch (El Trece)

CONDUCCIÓN FEMENINA

-Mariana Fabbiani (El diario de Mariana)

-Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)

-Susana Giménez (Susana Giménez)

REALITY

-ShowMatch (El Trece)

-Caniggia Libre (Telefe)

-Dueños de la Cocina (Telefe)

LABOR HUMORÍSTICA

-Lizy Tagliani (En qué mano está, Peligro, Sin Codificar y Susana Giménez)

-Martín Campi (Noticampi y Peligro, Sin Codificar)

-Roberto Moldavsky (La Peña de Morfi)

PANELISTA

-Chiche Gelblung (Pamela a la tarde)

-Mauro Szeta (Cortá por Lozano)

-Ivana Nadal (Despedida de solteros, El Diario)

PERIODÍSTICO

-Cada Noche (TV Pública)

-Debo Decir (América)

-PPT (El Trece)

-La Cornisa (América)

REVELACIÓN

-Carla Quevedo (El Maestro)

-Flor Vigna (Quiero Vivir a Tu Lado)

-Diego Cremonesi (Un Gallo para Esculapio)

MUSICAL

-Concierto CCK (TV Pública)

-La Peña de Morfi (Telefe)

-Ojos de videotape (TV Pública)

DEPORTIVO

-Arena Extreme (América)

-Pasión por el fútbol (El Trece)

-Locos por el Fútbol (El Nueve)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Gisela Busaniche (Telefé Noticias)

Mariana Contartesi (Te Cuento Al Medio Día)

Mariel Fitz Patrick (Animales Sueltos

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Facundo Pastor (América Noticias)

Nicolás Wiñazki (Telenoche)

Reynaldo Sietecase (Telefé Noticias)

MOVILERO

-Guillermo Panizza (Telefe Noticias)

-Dominique Metzger (Telenoche)

-Valeria Sampedro (Arriba Argentinos, Noticiero Trece)

INFANTIL

-Divina, está en tu corazón (El Trece)

-El Universo de Lourdes (El Nueve)

-Piñon Fijo (El Trece)

DIRECCIÓN

-Bruno Stagnano (Un Gallo para Esculapio)

-Barone (El Maestro)

-Galimberti / Bechara (Cuéntame cómo pasó)

AUTOR / LIBRETISTA

Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (Un Gallo Para Esculapio)

Erika Halvorsen y Gonzalo Demaría (ADDA, Amar Después de Amar)

Romina Paula y Gonzalo Demaría (El Maestro)

CORTINA MUSICAL

El Baile de la Vida (Un Gallo Para Esculapio)

Las Estrellas (Las Estrellas)

Los Sueños del Ayer (Cuéntame cómo pasó)

CULTURAL / EDUCATIVO

Ambiente y Medio (Televisión Pública)

Noticias de Ayer (Televisión Pública)

Todo Tiene un Porqué (Televisión Pública)

PUBLICIDAD

Casa Poet

Coca Cola

El Vino