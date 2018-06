El dólar subió 42 centavos en la semana y cerró en récord de $ 25,58 en Buenos Aires y de $26,10 en Posadas

El dólar subió tres centavos a su nuevo récord histórico de $ 25,58, con lo que acumuló en la semana un alza de 42 centavos, en bancos y casas de cambio según el promedio. Mientras que en la capital de la provincia de Misiones en las casas de cambio se comercializa a 26,10 pesos.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cerró con un avance de sólo dos centavos a $ 24,98 pese a a una combinación de ventas del Banco Central en los mercados de futuros y de bancos oficiales en el segmento de contado, que mantuvo otra vez acotada la evolución de los precios. En la semana, subió 37 centavos y medio.

Los mínimos se anotaron a media mañana en los $ 24,95 cuando algunas puntuales intervenciones de la banca pública fueron acompañadas por ingresos privados para deprimir parcialmente los precios luego de que tocaron máximos en los $ 24,98 a poco del comienzo de la sesión.

Como sucedió en ruedas anteriores, el Banco Central actuó en los mercados de futuros con posturas de venta que intentaron estimular el desarme de posiciones y el ingreso de divisas para acotar la evolución de los precios. Con pocas oscilaciones, el tipo de cambio se mantuvo cerca de los máximos hasta el cierre de las operaciones. El volumen operado bajó un 37% a u$s 876 millones.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que “el Banco Nación desebolsó unos u$s 300 millones y la autoridad monetaria vendió en el mercado OCT otros u$s 300 millones para coberturas de bancos, empresas e inversiones para cerrar sus negocios financieros. En los plazos que intervino fueron junio a $ 25,62 (tasa de interés implícita 32,5% TNA), julio y agosto”.

En el mercado de dinero entre bancos el “call money” mantiene una leve tendencia a la baja operándose a 36% TNA. En “swaps” cambiarios se pactaron u$s 169 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes próximo. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operó el plazo de 20 días a 40% y la de 173 días al 38% TNA.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.129 millones, más del 60% se operó para junio a $ 25,649 con una tasa de 34%. El plazo más largo operado fue a septiembre a $ 27,80 con una tasa de 34,12% TNA.

En la plaza paralela, en tanto, el blue avanzó tres centavos al máximo histórico de $ 26, con lo que subió en la semana 25 centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el “contado con liqui” aumentó 15 centavos a $ 25,17.

Por último, las reservas del Banco Central aumentó u$s 117 millones a u$s 50.215 millones, mientras que en el mes acumularon una sangría de u$s 6.586 millones.