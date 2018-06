Díaz Beltrán: “Está clarísimo que el costo argentino impositivo es absolutamente desmedido”

Como presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el empresario misionero Gerardo Díaz Beltrán, sostuvo que no están de acuerdo en retrotraer las tarifas como pretenden los legisladores que votaron a favor de la ley de emergencia energética

y consideró que es preferible analizar cómo afectan los impuestos a las tarifas.

Gerardo Díaz Beltrán (Radio República)

“No estamos de acuerdo con el planteo que se hizo de retrotraer todo para atrás, me parece que haber avanzado en actualizar tarifas como se hace en una economía normal y racional está bien, después podemos discutir cómo vamos haciendo esa actualización y de qué manera,

pero volver para atrás nos parece algo absolutamente imposible”, indicó Díaz Beltrán en diálogo con Radio República de Posadas.

Consideró, además, que “el planteo nuestro es analizar cómo afectan los distintos impuestos, nacionales, provinciales, municipales y la gran cantidad de servicios que se cuelgan de una factura de energía, de la luz en el caso nuestro, en otras provincias se habla mucho del gas del agua, acá estamos hablando exclusivamente de la tarifa eléctrica como en otras provincias”. Precisó el empresario que no a todas las pyme les impacta de la misma manera el consumo energético hay algunas que necesitan mucho más o son mucho más electro dependientes que el comercio, “entonces, partiendo de la premisa de separar que es lo que tiene de costo energético y qué de impuestos, pasa que algunos impuestos hay que considerarlos, fundamentalmente para pequeñas empresas en que muchos son monotributistas y que no pueden hacer uso del IVA, no es un crédito como pasa en una empresa mediana. En una empresa mediana el IVA es absolutamente un crédito, lo paga pero es un crédito cuando va a pagar a fin de mes, o sea que el impacto que pueda tener ahí el impuesto concretamente es

relativo, una empresa muy chiquita que la maneja un monotributista pierde absolutamente y pasa a ser costo energético”.

Enfatizó el presidente de CAME que, “lo que está clarísimo es que el costo argentino impositivo es absolutamente desmedido y desproporcionado, es verdad que hay un gran déficit y que el sector empresario pide que se empiece a trabajar cada vez con más energía

para poder achicarlo e ir morigerando la inflación que también complica y mucho”, para referirse a que se debe ir recuperando el mercado interno, “ahora estamos en una situación de poco margen, algún impuesto hay que empezar a reducir y puede ser el IVA y también hay que ver de qué manera impacta en las provincias porque es un impuesto coparticipable, pero hay que buscar la manera que los mayores costos que tiene una pequeña empresa sea realmente más racional que lo que está pasando ahora”.

Otra de las preocupaciones de la pequeñas empresas es el alto costo de financiación , “la pyme hoy está pasando una situación compleja fundamentalmente con la financiación, hoy no hay ninguna línea de financiación que una pyme de un estado financiero normal pueda acceder, no estoy hablando de alguien que tenga alguna complejidad financiera en su empresa y no pueda acceder a un crédito, estoy hablando de la financiación cotidiana para poder hacer frente a sus obligaciones y a sus bienes de uso que tiene que comprar y vender y además soportar una cadena de pagos muy lenta y además la exigencia de los proveedores que han cortado los plazo, no se puede pagar un 45; 48 o 38 por ciento de interés a anual”.

Insistió el dirigente empresario que es cuestión de buscar el mecanismo que permita ir bajando la carga impositiva para generar también mejores costos para todos, “para que se dinamice el consumo interno que en definitiva la gran cantidad de pymes de la Argentina viven

del mercado interno que hoy está muy afectado, los índices de mayo lamentablemente van a ser malos, me refiero a las ventas minoristas”.

Poe último comentó que la institución que preside firmo un convenio con el Banco de Alimentos Nacional, “nos parece una acción muy importante la que están llevando adelante y hay una ley que no sé porque esta frenada en el Congreso que la denominaron la ley de Buen

Samaritano que da cobertura legal a las grandes empresas que elaboran o producen alimentos, para que todo aquello que tiene alguna cuestión para comercializar y que este dentro de lo bromatológicamente aceptable, en vez de tirar esa comida recopilarla y hacer lo

que hace esta gente del Banco de Alimentos, que es abastecer comedores”.