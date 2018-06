El ministro Safrán aseguró que “la mayoría de los municipios ya han hecho las previsiones correspondientes” para el pago del medio aguinaldo a fines de junio

Además, resaltó el pago de los haberes para la administración pública realizado hace dos días, resultado de “un esfuerzo que hace la provincia” con una gestión “ordenada”.

En el marco de la difícil coyuntura que vive la economía nacional, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, celebró que la Provincia haya acreditado “todos los salarios del personal pasivo y activo de la administración pública” con un día de anticipación al comienzo del mes de junio.

“Es un esfuerzo que viene haciendo la provincia gracias a una administración ordenada, algo que ha sido una fortaleza de la Renovación en estos tantos años ya de gobierno; con una provincia que no ha salido tomar deuda, no tiene complicaciones importantes en cuanto a los pagos a los proveedores, a la obra pública y al personal”, consideró el funcionario.

Eso es importante porque “ayuda a que la economía también se mantenga bien: un Estado provincial que pague tarde y no mantenga sus compromisos hace que el personal no cobre, no pueda pagar sus cuentas y eso atrasa toda la cadena de pagos. Es mucho el dinero que el Estado provincial vuelca en la economía todos los días: este desembolso permanente mueve la rueda en este momento tan difícil que se está viviendo”.

Se acerca la mitad del año, un momento que puede resultar complejo para las distintas administraciones gubernamentales por el pago de los aguinaldos al personal estatal. No obstante, Safrán adelantó que ya entablaron comunicación con los municipios al respecto, “y la mayoría ya ha hecho las previsiones correspondientes” para que se puedan realizar esos pagos, que vencen el 30 de junio. “Además, en los meses de mayo y junio hay vencimientos importantes en materia de impuestos nacionales, lo que hace que los municipios y provincias puedan generar los recursos para afrontar esos vencimientos del medio aguinaldo, así que no creo que haya mayores inconvenientes”, reflexionó.