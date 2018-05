Mundial2018: mirá todo lo que lleva la selección Argentina a Rusia, un contenedor de carne, 200 kilos de yerba, 8 parrillas y demás curiosidades

El lujoso Air Bus 340 VIP, con espacio para 100 plazas, que traslada a la Selección a Barcelona, va cargado con los sueños de los 40 millones de argentinos… Y con un frondoso equipaje inequívocamente argentino. Nadie que asome la nariz a la bodega podrá dudar que en esa aeronave se traslada el plantel que encabeza Lionel Messi.

Es que, como aquella publicidad del ex futbolista Ratón Ayala en la década del 70, hay muchas cosas que “en Europa no se consiguen”. Sobre todo en Rusia. Por eso, la estructura que asiste a la Selección con la logística lleva meses planificando la “mudanza”, primero a España, luego, a Rusia.

No se trata, “simplemente”, de la indumentaria y los implementos de trabajo para los entrenamientos. Sólo en ese rubro, la AFA lleva, en 60 baúles, aproximadamente 700 camisetas de la Selección, 600 shorts, 200 pares de medias, 100 botines, 200 buzos, 200 pantalones, 100 camperas y 100 pelotas.

Con la Selección se mudan costumbres y una idiosincracia que no se puede adaptar de modo express a Rusia. Por ende, muchos productos típicamente argentinos viajan desde Buenos Aires. Y otros se mandaron a fabricar o se adquirieron en lugares específicos en la última excursión de empleados de AFA a Bronnitsy (sitio donde se halla el búnker de Argentina).

El mate es una infusión rioplatense por excelencia. Y las juntadas en las habitaciones de los jugadores en los tiempos libres para tomar mate es la amalgama clave para el grupo. En pos de que no falte, aprovechando que una empresa yerbatera es proveedor oficial de Argentina, desde Ezeiza parten 200 kilos de yerba y 60 termos. La provisión incluye el elixir para la prensa acreditada, cuando se encuentre dentro del Bronnitsy Training Centre.

¿Y para el que le guste el mate dulce? El centro ofreció su dotación de azúcar, pero en el Mundial también hay que cuidar la figura. Para no tener que sacarle pasaje también al edulcorante, compraron en Rusia en la última compra grande realizada.

En el avión viaja un contenedor con carne hasta el tope y especias para que a Argentina no le falte proteína. El detalle: ¿hay en Rusia parrillas para cocinar la carne a la leña o al carbón como en nuestro país? La respuesta es no. “Hay una especie de barbacoa y la carne no queda igual. Entonces se encargó, como se hizo con las refacciones en el complejo, la construcción de ocho parrillas que ya están listas para recibir al plantel”, le explicó a Infobae una fuente de Ezeiza.

En cuanto a agua y bebidas isotónicas, la provisión está garantizada directamente en Rusia, dado que la Selección tiene como sponsor a una reconocida marca de gaseosas.

También se suben al avión un pack de potes de dulce de leche, otra delicia que es difícil de hallar en Europa (o, al menos, con un precio cercano al de Argentina). Y una perla: a pedido de varios integrantes del plantel, en la carga se incluyó varios paquetes de… caramelos masticables, de la marca más conocida; los de forma cuadrada y envoltorio de diferentes colores. Para el momento dulce, que todo el país espera que se repita el 15 de julio, en el estadio Luzhniki, el día de la final del Mundial.

Fuente:Infobae