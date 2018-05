El ex intendente Cristóbal Barboza deberá ir a juicio: el STJ le rechazó el planteo que frenaba la realización del debate

El desplazado intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, no podrá esquivar el juicio oral por el accidente fatal que desató conduciendo ebrio sobre la ruta nacional 14, hace casi dos años. El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso que había planteado el año pasado y despejó el camino para la realización del debate.

Horacio Skanata, abogado defensor de Barboza, había acudido al STJ en busca de que se revierta la negativa del Tribunal Correccional a cargo de la jueza Marcela Leiva de otorgarle la probation al acusado, quien estando ebrio protagonizó un choque que en 2016 le costó la vida a un remisero de Alem.

“Considero que nos encontramos ante un hecho al cual por su gravedad le está vedado el otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, ya que el mismo legislador, en consonancia con una política criminal de estado, entendió la imposibilidad de finiquitar la persecución penal de ciertos delitos, como es el investigado, en aras al resguardo de otros derechos sujetos a una especial protección por sus particularidades. Que el hecho por el cual fuera traído a juicio el Sr. Barboza, ex intendente de la Municipalidad de Arroyo del Medio, en aparente estado de ebriedad, a bordo de un vehículo oficial habría producido un accidente vial, el cual arrojó como resultado la muerte del ciudadano Alberto Mario Andersson. Por el tipo de delito investigado, se tiene la necesidad de dilucidar cabalmente la cuestión conflictiva, en aras a determinar su existencia autoría y eventual responsabilidad. Por lo demás, conforme al estricto ámbito en el que debe zanjarse la presente cuestión, en razón de cualquier exceso en la ponderación de los elementos aportados para resolverla podría ser interpretado como un verdadero prejuzgamiento, entiendo que resulta necesario avanzar hasta culminación de la presente a través de una Audiencia de Debate Oral, Pública y Contradictoria”, había considerado la jueza Correccional Marcela Leiva, quien preside el Tribunal que tiene que juzgar al ex jefe comunal.

La tarde del 19 de junio de 2016, Día del Padre, el entonces intendente de Arroyo del Medio, con 2,14 de alcohol en sangre, volvía de un festejo al mando de una Toyota Hilux de la comuna (sin chapa patente). Al ingresar en el carril contrario tuvo un encontronazo con el Ford Fiesta del remisero Andersson (58), quien venía de Alem para buscar un pasajero. El trabajador del volante falleció en el acto.

“Los agravios invocados como constitutivos de arbitrariedad y violatorios del debido proceso y del derecho de defensa, se presentan como una simple discrepancia subjetiva que resultan a todas luces insuficientes para fundar la imputación de arbitrariedad manifiesta, o falta de fundamentación que se pretende, o vulneración a garantía constitucional, no logrando en consecuencia exponer razones válidas que habiliten esta instancia como vía de excepción. No puedo dejar de señalar que incluso la defensa yerra el reclamo, instando en su queja al sobreseimiento o a la prescripción, sin argumento alguno que sustente tal pretensión (fs. 29 y vta.), la que queda fuera del contexto del reclamo primigenio”, sostuvo en su voto el ministro del STJ Cristian Marcelo Benítez. A su postura adhirieron María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y Liliana Picazo.

El ministro Froilán Zarza, con voto propio, también se pronunció por avalar la postura que había tomado la jueza Leiva.

De su ladro, la magistrada Ramona Velázquez votó a favor del planteo de Barboza, al igual que su par Jorge Antonio Rojas.