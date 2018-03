Los chicos del club Guacurarí cumplieron un sueño: conocer el estadio del Barcelona

Este viernes se cumplió con el cuarto día en Barcelona España de la delegación del club Andrés Guacurarí de Posadas. Fue una jornada especial ya que por la mañana se disputaron los cuatros encuentro de finales de fase, y por la tarde el contingente completo, más de 80 personas, se trasladaron hasta el emblemático estadio Camp Nou, del Barcelona Fútbol club.

Los chicos y profes se levantaron a eso de las 8, ya que después de desayunar un micro los esperaba para dirigirse al nuevo complejo donde se llevarían a cabo los encuentros. El estadio de Clot Mel los esperaba. En primer turno jugó la categoría 2004, luego la 2005 y, por último, en forma paralela la 2006 y 2008.

A la hora del almuerzo, degustaron unas exquisita hamburguesa de Mac Donald. Pero la cabeza de los niños no estaba en Mac Donald, sino en lo que se venía: la tan ansiada visita al templo del fútbol, la casa de Messi. Así fue que alrededor de las 16, llegaron al predio del club. Se notaba en sus caritas, una mezcla de felicidad y asombro por lo que iban a vivir.

Los profes compraron las entradas, y empezó el paseo. No se sabía a ciencia cierta hasta adónde se llegarían, pero para sorpresa de grandes y chicos, pudieron recorrer, el museo, los vestuarios, la sala de conferencia de prensa donde todos los findes el DT presta declaraciones. Estuvieron el las tribunas. Para coronar el recorrido pasaron a milímetros del campo de juego.

La esperada foto quedará en el recuerdo. Las podrán mostrar a sus familiares y, por qué no, presumir a sus amigos. Hasta pudieron sentarse en los bancos de suplentes donde muchas veces estuvieron grandes jugadores del Barcelona, como Iniesta, Coutinho, Piqué, y otros tantos.

Como broche, pasaron a la tienda oficial, donde muchos chicos pudieron adquirir recuerdos.

Los resultados de los partidos de hoy fueron los siguientes:

Categoría 2004 Guacurarí 0 – 2 Les Corts

Categoría 2005 Guacurarí 1 – 3 S. M. Condal

Categoría 2006 Guacurarí 5 – 2 Sanfeliuenc

Categoría 2008 Guacurarí 2 – 1 S. M. Condal