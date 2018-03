Jairo tras el show en San Ignacio: “Fue una despedida soñada en un lugar maravilloso”

Desde que acordó venir a Misiones para actuar el Jueves Santo en la Reducción Jesuítica de San Ignacio, Jairo no pudo ocultar su emoción. Y no se privó de reiterarlo a través de Facebook una vez que el show con Juan Carlos Baglietto era historia.

“Jairo&Baglietto se despide. ‘Las historias con voz’ se terminan. Fue una despedida soñada en un lugar maravilloso”, escribió.

Y no dudó en calificar lo que fue la puesta en escena con la otra leyenda de la música argentina: “Un año para el recuerdo. Queda la puerta abierta de par en par”.