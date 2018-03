Carlos Zannini: “En la cárcel le dije a José López que diga de dónde sacó la plata”

El ex secretario Legal y Técnico de Cristina Fernández, Carlos Zannini, reveló en una entrevista que durante su paso por el Penal de Ezeiza se cruzó con José López, el ex secretario de Obras Públicas, y le preguntó de dónde había sacado el dinero que tenía guardado en un convento de General Rodríguez.

“No lo voy a defender a López. Yo me crucé con él y le dije que lo mejor que podía hacer es decir quién le dio la plata porque tengo la seguridad de que no fue ningún miembro del anterior gobierno”, expresó Zannini, en alusión a los bolsos con 9 millones de dólares por los que fue detenido la mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

En diálogo con Romina Manguel para el programa Animales Sueltos, el acusado por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA detalló que la respuesta de López fue que “no dijo absolutamente nada” y que “ni recibió orden para recibir plata, ni se la dio nadie” de parte de la cúpula del gobierno kirchnerista.

A pesar de las críticas al funcionario, aseguró que “José López es un ser humano que está destruido porque ha terminado con su imagen ante sí mismo”.

Respecto de las críticas de corrupción del gobierno kirchnerista, Zannini expresó que el modelo macrista se trata de “un modelo de dominación utilizado eficazmente por este Gobierno para crear un manto de impunidad para sus actos, sobre la base de decir que ‘estos se robaron todo’.

Y agregó que detrás de las prisiones preventivas del Poder Judicial “están los que mandan” y que “Macri lo aprovecha”.

“Yo estoy en contra de la corrupción, no quiero gobiernos corruptos, busco que se maneje la plata con más limpieza. Quiero eso, lo que no quiere decir que me oponga a que se investigue hasta el último de los funcionarios de nuestro gobierno”, advirtió.

Y volvió a poner el ejemplo de José López: “Cada vez que alguien cae preso sin necesidad, le vuelven a poner el casco para volver al caso López. Condenenlo a López, pero no condenen a un gobierno”, señaló el ex secretario Legal y Técnico. “Que vayan presos cuando tengan una condena firme de jueces argentinos”, subrayó al manifestar su disconformidad con las prisiones preventivas.

Por último, Zannini comparó el caso de López con las cuentas offshore que vinculan a funcionarios de la actual gestión: “¿Qué diferencia hay en esos bolsos y la plata que está en Panamá? Son guaridas fiscales, es dinero escondido y extraído de la economía argentina para que esté fuera y lo use otro”, completó.