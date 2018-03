Tévez prometió que si Boca gana la Libertadores se retira del fútbol:¿Lo logrará?

Era la voz que se esperaba. En medio de una semana donde algunos rumores lo acusaron de lesionarse en una cárcel de Córdoba jugando al fútbol con presos, o practicando golf, o en un recital de la Mona Jiménez, Carlos Tevez habló y afirmó que se desgarró entrenándose en Boca .

“Haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio el miércoles pasado a la mañana, bajo de la máquina y siento un dolor enorme en el gemelo. Salgo de hacer la entrada en calor porque me molestaba; se me fue poniendo dura la zona y digo: ´Voy a salir, al pedo voy a arriesgar, por las dudas´. El viernes estuve en kinesio esperando una progresión, y como no la veía me hice un estudio. Ahí aparece el desgarro en el sóleo”, recapituló el Apache, en una entrevista brindada al programa Estudio Fútbol, que emite TyC Sports.

“Sueño con ganar la Libertadores. Si la llego a ganar, me retiro a lo grande. Porque después no me queda nada por qué luchar. La deseo y me quita el sueño”, dijo respecto a sus objetivos deportivos.

También habló de la supuesta discusión con Pablo Pérez tras la derrota con River donde el Apache había tenido dichos públicos que pudieran molestar a sus compañeros. Negó una pelea y además entendió la postura del presidente que fue días después al entrenamiento “re caliente” a retarlos por la derrota ante el rival de toda la vida.