Brignole insiste: “un peaje en el puente va a ser un alivio muy importante para el comercio posadeño”

El actual presidente del directorio del Mercado Central y ex intendente de Posadas, Jorge Brignole está convencido que con el cobro de un peaje en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, disminuiría considerablemente el cruce de vehículos particulares y se

volvería a utilizar el transporte público y “traer lo que se puede cargar”, aunque no encontró eco en el Gobierno nacional para su propuesta hasta el momento.

En los estudios de Misiones OnLine TV, Brignole consideró que “el puente tiene un grado de injusticia muy grande, hoy el mantenimiento del puente lo pagamos los argentinos, un puente que nos genera a los posadeños un gran perjuicio económico. En los últimos tiempos se han cerrado en Posadas aproximadamente unos 150 comercios, con la pérdida de una cantidad importante de puestos de trabajo”.

Comparó Brignole el cierre de comercios en Posadas con “el crecimiento exponencial que tuvo Encarnación como consecuencia del dinero que gastamos los argentinos allá. Por supuesto, la gente va tratar de estirar su plata, quiere comprar más barato y va a ir allá”.

El ex intendente de Posadas recordó que siempre hubo asimetrías con Encarnación y la adjudico, entre otras cosas, a la diferencia de presión impositiva que hay entre Paraguay y Argentina “es muy grande, mucho menor con Brasil por ejemplo, solamente el IVA nosotros lo pagamos el 21 por ciento y ellos en Paraguay pagan el 11 por ciento”.

Justificó su concepto de injusticia comparando que, “los posadeños, si queremos ir a Apóstoles tenemos que pagar el peaje en Fachinal, si queremos ir a Santa Ana tenemos que pagar el peaje que está ahí, si queremos ir a Resistencia tenemos que pagar el peaje, entonces la

propuesta del peaje no es nada del otro mundo”.

Otro dato comparativo que utilizó Brignole para apuntalar su propuesta es el puente que une Santo Tomé con Sao Borja en Brasil, “tiene un peaje desde que se inauguró, lastimosamente acá cuando se inauguró el puente no se puso peaje. Hay cinco mil paseros paraguayos que vienen todos los días a Posadas con cargamento de contrabando hormiga, bueno, es difícil poner el peaje pero me parece que esa es una solución que va a hacer que no pasen tantos autos”.

Recordó que cuando no estaba el puente “pasábamos en la lancha, podíamos traer lo que nos permitían en la aduana, no podíamos traer cuatro cubiertas en nuestros brazos, imposible, hoy sí se puede traer porque vamos en auto, ponemos las cubiertas, tenemos la guantera para poner cosas, el baúl, bajo las alfombras, se hace casi imposible controlar a todos. Sumémosle a eso que esa cantidad de vehículos que pasan todos los días por el puente, también es el viaducto en el que mayor cantidad de droga pasa y, un puente donde pasan tantos autos, va a haber más posibilidades de que pase un cargamento de droga”.

Brignole consideró que la propuesta de cobrar un peaje tiende a desalentar el cruce de los autos y que la gente cruce en tren o en colectivo y “va a traer lo que pueda cargar, eso ya va a ser un alivio muy importante para el comercio posadeño y para el Estado que va a tener recursos genuinos para mantener la infraestructura. Lo que va a evitar el peaje es que la gente cruce en auto, que use más el transporte público, el tren, el colectivo, entonces el agente aduanero va a tener menos autos que controlar, por lo tanto va a tener más posibilidades de controlar mejor los autos”.

Respecto a lo que se debería cobrar, el presidente del Mercado Central de Posadas aclaró que el monto de cien pesos surgió de alguien relacionado a la Cámara de Comercio, “yo propongo lo que se cobra en Santo Tomé-Sao Borja que son sesenta y pico de reales unos 260 pesos”.

Sobre las críticas de una postura xenófoba al proyecto, comentó Brignole que es abogado “y estudie abogacía en Paraguay, yo pase seis años, todas las noches en lancha a estudiar a la facultad de Encarnación, o sea que no pasa por los paraguayos la cosa, son los árabes que

están ahí, los turcos, los chinos, nada que ver con los paraguayos ellos son los que hacen el gran negocio ahí de utilizar las posibilidades que les dan las asimetrías con Argentina para hacer mucho dinero, mucho”.

Admitió que no es un proyecto que se pueda materializar sin la intervención del Gobierno nacional, “depende de como maneje la Cancillería, depende de la postura del Gobierno nacional, cuando estuve en la municipalidad como intendente y pusimos un control

bromatológico a la salida del puente, había el mismo problema que hoy, para controlar el ingreso de productos comestibles, recibí una carta del ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, muy dura intimándome para que en el plazo de 24 horas levante el control y una carta del vicecanciller, por supuesto que le contestamos en función de lo que nos permitía la Carta Orgánica y la constitución de la provincia, mantuvimos el control hasta que yo me fui de la Municipalidad.

De su incursión a Buenos Aires a intentar que su proyecto avance admitió que no les interesó “lo que me dijeron fue que para la Argentina el comercio fronterizo entre Posadas y Encarnación no existe, desde el punto de vista del comercio en general de la Argentina. Para

ellos es más importante mantener buenas relaciones con Asunción que el problema de Posadas-Encarnación”.

Para Brignole, si no se encuentra una solución a esta problemática, “vamos a terminar yendo a comprar el pan a Encarnación, como pasa hoy con las telas, los que vendían telas ya no traen porque no venden”. Sostuvo ser optimista sobre el futuro de la economía y consideró que tenemos de apuntar a un crecimiento sustentable, “tenemos que aprender a ser sustentables” y darle de comer a

mundo.

Su optimismo se asienta en los números que muestra hoy el Mercado Central de Posadas, “el 2016 fue un año durísimo cayó el consumo de frutas y hortalizas y por suerte en el 2017 se revirtió esa tendencia. El año pasado se vendieron cerca de tres millones más de kilos de frutas y hortalizas provenientes de otras provincias, se vendieron aproximadamente un millón y medio más de kilos de productos provenientes del interior de Misiones”.