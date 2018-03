Papelón Mundial: Messi siguió el partido desde un palco y se fue antes de que se consumara la goleada

El 10 de la Selección estuvo en el palco junto a Manuel Lanzini. A falta de diez minutos para que finalizara la paliza que le dio España a la Argentina, abandonó su asiento. El crack del Barcelona no jugó ninguno de los dos partidos de la gira por una molestia muscular.

Messi abandona su localidad donde veía el partido en el minuto 78'.

Lanzini aguantó sentado. pic.twitter.com/J83wT2APQ5 — CasualStore.EU (@CasualStoreEU) 27 de marzo de 2018

La dura derrota de la Selección ante España golpeó hasta a Lionel Messi que vio el partido desde el palco del estadio Wanda Metropolitano pero a falta de algo más de diez minutos para el final no resistió más y se fue. Además, las imágenes de su preocupación ante cada gol que recibía Argentina ya están dando vueltas en las redes sociales.

Tal como ocurrió en el encuentro contra Italia en Manchester, el crack del Barcelona tuvo que ver el partido desde afuera por las molestias que arrastra en el aductor y los isquiotibiales de la pierna derecha. Hasta último momento se analizó si podría jugar o no y finalmente se decidió que no vaya ni al banco. Por eso estuvo sentado en la tribuna junto a Manuel Lanzini aunque, después de los seis goles de España, se cansó y se fue.