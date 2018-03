Municipales cerrarían el martes acuerdo salarial del 15 por ciento

De acuerdo a un mensaje de Whats App que circuló el martes entre los trabajadores municipales se anunciaba que se acordaría un incremento salarial del 15 por ciento en dos tramos. Según el mensaje este porcentaje iría al básico y que se pagaría un 8 por ciento en mayo y un 7 por ciento en junio. Además, se incrementaría en $ 500 los tikets a partir de marzo, e iría a 4 mil pesos lo percibido por esta modalidad que se cobrará el 15 de abril. También los contratados Sin Relación de Dependencia recibirán $ 500 en el contrato que van a firmar en marzo y $ 500 en el contrato siguiente, dentro de cuatro meses.

Una fuente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Posadas (SOEMP), confirmó el mensaje y dijo que el miércoles se trató en un plenario de delegados donde se aprobó por mayoría y se comunicó de manera informal al Departamento Ejecutivo.

Cabe precisar que el porcentaje conseguido por los municipales del 15 por ciento está en sintonía con lo otorgado en febrero por el Gobierno provincial a los trabajadores del Estado y docentes, similar al que también otorgó la Legislatura provincial a sus trabajadores y acorde a lo pretendido por el Gobierno nacional en las paritarias.

Agregó la fuente que se llegó a un acuerdo, “no por unanimidad, pero sí la mayoría de los delegados trajeron la aceptación de las bases, muchas bases no están de acuerdo, pero se aceptó igual. Sabemos que no es lo que queríamos, pero es lo que hay. También sabemos la situación que está viviendo el país y la provincia, no somos tan atropellados de pedir algo que sabemos que no nos van a poder pagar, tampoco ir a una medida de fuerza para recibir exactamente lo mismo. Nos costó bastante, fueron las negociaciones y conversaciones más difícil de estos últimos tiempos”.

Asimismo, en el marco de las negociaciones se suman una serie de recategorizaciones que se vienen negociando desde hace dos años, “nos queda un plantel muy pequeño de recategorizaciones, serian aquellos que ingresaron en 2011, 2012 y 2013”, agregó la fuente del SOEMP.

Comentó la fuente sindical que hubo varias reuniones previas con los delegados gremiales y también con el Ejecutivo analizando diferentes propuestas que los delegados trasladaron a sus bases y por parte del Ejecutivo plantearon hasta donde podían llegar con el incremento.

Si bien, como ya se dijo, no es lo que muchos pretendían, sí consideraron importante que el incremento se sume al básico porque explicaron produce “un efecto cascada ya que también se incrementa a los que tienen antigüedad, título, adicionales y también una buena noticia para nuestros compañeros jubilados porque hace muchos años que no venían aportando nada al básico y en esta oportunidad se suma la básico entonces también cuando se incremente en el mes de mayo lo que sea el básico ellos también van a tener incremento”.

Por último la fuente sindical consideró que, “como el lunes es feriado, creemos que para el martes nos reuniremos con el Ejecutivo y formalmente le presentaremos el pedido y estaríamos firmando en el Ministerio de Trabajo el martes o miércoles, porque se terminó tarde el plenario, además del feriado de Semana Santa y del 2 de abril.