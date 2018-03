Mundial de Rusia 2018: Los árbitros usarán relojes de más de $100.000

Aparte del debut del VAR, en Rusia los árbitros disfrutarán de un novedoso accesorio en su muñeca. Aparte, la marca que los fabrica sacará a la venta 2018 piezas a la venta como edición especial.

El Mundial de Rusia 2018 será único por la tecnología de punta que usará. No solo será recordado porque será la primera vez que se use el sistema de videoarbitraje (VAR), sino que también los árbitros tendrán un reloj inteligente de última generación que les avisará, entre otros cosas, si la pelota entró o no.

Este accesorio fue creado por uno de los patrocinadores oficiales del Mundial, Hublot, y se llamará Big Bang. Esta edición especial para la Copa del Mundo tendrá dos versiones: la que será usada en los partidos y otra que saldrá a la venta. Solamente 2018 piezas estarán disponibles para el público y saldrán 5200 dólares cada uno, un poco más de 100 mil pesos. Estarán a la venta a partir del primero de mayo.

Aparte, podrán adquirirse por separado las pulseras personalizadas con los colores de cada país, para hacerla completa.

Fuente: TyC Sports