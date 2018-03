“Hay que trabajar juntos, sin fanatismos y siendo respetuosos”, dijo Passalacqua

El gobernador Hugo Passalacqua, junto al titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y su par provincial, Leonardo Alberto Stelatto dejaron inauguradas en la tarde de este martes las obras de pavimento de la ruta 8 que une las localidades de 25 de Mayo y Campo Grande.

Acompañados por los jefes comunales de ambas localidades, miembros del Gabinete provincial y numerosos vecinos, el Gobernador recorrió las obras realizadas y procedió al tradicional corte de cinta inaugural, durante un acto desarrollado sobre el emblemático viaducto sobre el arroyo “Canal Torto”.

Esta obra fue ejecutada a través de un convenio marco entre la Nación y la Provincia a través del Ministerio de Planificación Federal e incluida en el Programa de Desarrollo Vial Regional I. Con financiamiento externo proveniente de la Corporación Andina de Fomento CAF, el trabajo de movimiento de suelo y construcción incluyó 36 kilómetros de obra básica, pavimento y puentes sobre los arroyos Acaraguá y Canal Torto.

En su alocución, Passalacqua resaltó el trabajo conjunto a partir del cual fue posible concretar esta trascendental vía de comunicación. “Hoy estamos dando una hermosa demostración, de que estando juntos la Nación y la provincia de Misiones, es posible hacer obras. Acá, todos los misioneros están contentos, no solo los vecinos de 25 de Mayo y Campo Grande, todos están contentos. La dirección es una sola, hacia adelante, a veces con pasos más cortos, otras con pasos más largos”, reflexionó el mandatario.

“Estamos siendo testigos de este evento, de esta conexión, de estos casi 40 kilómetros de la ruta 8, nos estamos conectando con los vecinos, con la escuela, se están conectando el productor con sus clientes. Si no hay conexión, no hay vida, las rutas son las venas que permiten la circulación y el desarrollo de un pueblo. Si no hay caminos no hay desarrollo, si no hay desarrollo no hay trabajo, si no hay trabajo no hay felicidad”, señaló más adelante.

En consonancia con su constante apelación a la unidad de todos los misioneros destacó: “Suelo decir que la alta política, la más suprema de las políticas es tratar de hacer un poco más feliz a la gente todos los días. Esa es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer si somos humildes, si somos serenos, calmos, respetuosos; si no tenemos fanatismos, si sabemos trabajar juntos, si nos toleramos en las diferencias. No encuentro otra manera de trabajar…Si alguien cree que puede arreglarse solos en la vida, que levante la mano. Todos necesitamos de alguien y juntos, recuperamos esa virtud tan antigua del ejemplo de la rama. Una ramita es en gajo suelto, se rompe fácil, pero agarren un manojo de diez o quince gajos y traten de romperlas. Así estamos los misioneros de unidos: estamos juntitos y tenemos un solo objetivo: progresar…progresar…progresar…..hacia adelante y juntos”, finalizó el Gobernador.

Los responsables técnicos de la obra inaugurada a media tarde del martes, precisaron que por su diseño técnico y estructural, la obra es considerada de alta calidad. La ingeniería vial tuvo que resolver un gran accidente geográfico en la zona del valle del Canal Torto, donde fue necesario ejecutar un gran volumen de movimiento de suelo y roca para lograr un trazado apto para el tránsito de cualquier tipo de vehículos, en particular camiones de gran porte que cruzan la frontera por el puerto de Alba Posse, hasta empalmar con la ruta nacional 14 en Campo Grande, ruta binacional estratégica y de gran utilidad para la conectividad regional.