El presidente de Marandú Comunicaciones participó de la primera Asamblea del Consejo Federal de Modernización

El presidente de Marandú Comunicaciones, Marcelo Rodríguez, participó en representación de la Provincia, en la primera asamblea del Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública de la República Argentina (COFEMOD), que se desarrolló el miércoles 21 de este mes en la Casa Rosada.

Rodríguez explicó, en comunicación con LT 17 Radio Provincia, que la asamblea es conducida por el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, y por dos representantes de Modernización de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, “en el año se hacen cuatro asambleas y ésta fue la primera”, contó el titular de Marandú y detalló que en ella se tratan temas de que tienen que ver con la modernización administrativa, firma electrónica, expedientes digitales únicos, infraestructura de los que necesitamos conectividad en las provincias, trabajo en el que pueda haber interacción entre Nación y Provincia”. Contó además que “hoy el Ministerio de Modernización tiene a cargo lo que antes era el Ministerio de Comunicaciones y a su vez tiene a cargo a ARSAT, permitiendo un trabajo en conjunto y con una línea directriz del ministro Ibarra para poder ir avanzando en las provincias con acuerdos que nos permita modernizar el Estado”. “El objetivo es fortalecer las instituciones públicas, buscando que sea más ágil el Estado puertas para adentro, y puertas para afuera, que hayan portales accesibles y trámites on line para que la gente pueda tener accesos más amigables con todo, pero tenemos que robustecer la conectividad en toda la provincia para que se pueda acceder a todos esos portales”, agregó Rodríguez.

Apuntamos a la conectividad en toda la provincia

El titular de Marandú Comunicaciones, señaló que “el problema que tenemos en la provincia son los troncales, tenemos muchos empresarios que trabajan en la provincia, que dan conectividad en forma inalámbrica, algunos tienen redes de fibras, tableros, pero el problema era cómo tener el ancho de banda para poder distribuir”, dijo y recordó que “por la Ruta 14 no había nada, más al norte siguen trayendo conectividad de Brasil, que sirve para distracción o información, pero no sirve para un trámite de ANSeS, por ejemplo, porque tiene otra IP y para un trámite legal no sirve”, abundó y agregó que “hoy lo que estamos haciendo con Marandú es instalar esos troncales de fibra, que ya está por toda la Ruta 14 terminada la fibra Posadas-Andresito y de Andresito cruza a Wanda y de Wanda a Iguazú. Habilitadas tenemos desde Posadas a San Vicente y en los próximos días se habilitará San Pedro, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Andresito-Wanda-Iguazú, eso nos permitirá venderle Internet mayorista a las cooperativas, al empresario de telecomunicaciones a un precio accesible y de buena calidad”, especificó.

Cuánto cuesta internet

Rodríguez comentó sobre los costos del servicio de internet, y afirmó que “internet se vende a precio mayorista o minorista, pero siempre se habla a un precio por mega”. En cuando a internet mayorista contó que antes de contar con la red alternativa de una empresa de telecomunicaciones, el mega andaba alrededor de los 600 a 800 dólares, de acuerdo con el lugar y la localidad, en algunos casos podían costar entre 200 a 500 dólares, siempre de acuerdo al lugar”, comentó.

“Pero hoy –siguió Rodríguez- gracias a estos nuevos troncales que podemos tener precios más accesibles. Hoy está 18 dólares finales para cualquier empresario que quiera comprar un mega y ese mega mayorista es diferente al mega que nos dan en las casas, porque el mega que se vende a las empresas es un mega puro, simétrico, y ese mega se distribuye a varios usuarios, siendo de esta madera accesible porque en el usuario final repercute en un mejor precio”, afirmó y agregó que “estamos hablando de un buen servicio de internet, ya que no es lenta y el empresario puede tener una red para poder distribuir los cables o puede tener una red de fibra óptica para poder llegar al vecino, puede hacerlo en forma inalámbrica, con una antena desde su estación y una antena receptora en la casa del cliente”. “Eso es lo que llega al usuario, que es la última milla y puede tener un equipo que sea un poco más lenta, pero ellos –los empresarios- reciben en la provincia buena calidad y a un buen valor y eso fue posible desde hace muy poco”, expresó el titular de Marandú y recordó que “empezamos en abril de 2017 a dar servicio por toda la Ruta 14, antes de ese tiempo tenían muchísimos problemas para poder distribuir ese mega”, recordó.