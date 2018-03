Nombraron a los jueces que juzgarán al ex intendente correntino Terán y a otros 25 detenidos en el Operativo Sapucay

El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juzgará a los 26 imputados en la causa del Operativo Sapucay en la que el ex intendente y ex el viceintendente de la localidad de Itatí, funcionarios de fuerzas de seguridad federales y el comisario de ese pueblo fueron involucrados en operaciones de tráfico de drogas.

El resultado del sorteo realizado el pasado 22 resultó que los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos tendrán el deber de analizar las responsabilidades que podrían tener los imputados en la causa judicial iniciada por el juez federal de primera instancia Sergio Torres.

En la resolución en la que se nombra a los jueces que estarán a cargo del debate también se ordena “a los efectos de continuar con el trámite de las órdenes de detención libradas oportunamente y con la profundización de las otras líneas de investigación” se tomen por concluidos los testimonios obtenidos en la etapa de investigación.

Además, indica que “habrá de ahondarse la pesquisa en pos de determinar si Gustavo Gayoso, Iván Cristaldo, Pedro Saucedo y Edgar Milciades Maciel, respecto de quienes se ha decretado la falta de mérito para procesar o sobreseer, tuvieron alguna participación en los hechos objeto de investigación”.

Estos cuatro habían sido sobreseídos por falta de pruebas que los relacione con los hechos investigados. En el caso de Maciel, había sido confundido con otra persona, lo detuvieron en Itatí y lo trasladaron a la cárcel de Marcos Paz donde estuvo detenido casi dos meses, hasta que advirtieron el error.

Finalmente, se mandó a reservar en la copia digital la totalidad del expediente 3.002/2017 remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 para continuar su tramitación en la etapa de juicio oral.

Ahora los magistrados de esa sala de juicio deberán iniciar los trámites de revisión de pruebas y confección de la lista de testigos antes de fijar una fecha para llevar adelante el juicio oral y público.

Cabe recordar que en mayo del año pasado el juez federal porteño, Sergio Torres, dictó el autoprocesamiento del ex intendente Roger Terán, su vice, Fabio Aquino y otras 26 personas más detenidas en la causa del megaoperativo Sapucay iniciada a mediados de marzo de 2017 en la localidad de Itatí.

También se dispuso un embargo por un millón y medio de pesos para cada uno, bajo la acusación de integrar una asociación ilícita destinada al tráfico de estupefacientes. De acuerdo a la pesquisa, los detenidos participaban del comercio de marihuana que provenía de Paraguay a través de las aguas del río Paraná, unas 15 toneladas semanales, que desde allí se distribuía a diferentes centros urbanos. Particularmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacia las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza. A Terán y Aquino (ex intendente y vice) se los apunta por coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad, como así también se dedicarían a movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia.

El mismo expediente indica que los policías involucrados brindarían protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito.

Fuente: diario El Libertador