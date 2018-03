Masacre de Panambí: los defensores de los condenados pidieron argumentar la apelación de manera oral ante los ministros del STJ

El recurso de casación de los tres condenados por la llamada Masacre de Panambí ya ingresó al Superior Tribunal de Justicia.

Marcial Alegre, Juan Ramón Godoy y Pablo Julio Paz fueron castigados con la prisión perpetua por el brutal asalto a una familia de madereros que les costó la vida a cuatro personas el 25 de mayo de 2014.

Los defensores de los acusados, Ramón Grinhauz, Eduardo Paredes y María Cristina Salguero, pidieron una audiencia oral para explicar los argumentos de su apelación a los ministros del STJ.

El Tribunal Penal de Oberá, integrado por los camaristas Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y Jorge Erasmo Villalba, consideró en su sentencia que “los tres imputados son total y absolutamente coautores materiales de este atraco bestial, perverso e inhumano. No se puede creer que haya personas con tanta saña, con tanto desprecio por la vida de sus semejantes y que actúen como lo hicieron contra los integrantes de la familia Knack. En particular las incontables y múltiples lesiones que le provocaron al jefe de la familia, lo golpearon y se ensañaron con su cuerpo. Los certificados médicos son elocuentes en tal sentido, al igual que la autopsia”.

Paz se encuentra alojado en la Unidad Penal Uno de Loreto; Alegre en la UP VI de Posadas y Godoy en la colonia carcelaria de Oberá.

El proceso de revisión llegará como mínimo dos años.