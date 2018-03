Gobernador Virasoro: atacaron a balazos un local comercial y buscan al agresor

RELACIONADAS Nombraron a los jueces que juzgarán al ex intendente correntino Terán y a otros 25 detenidos en el Operativo Sapucay

A balazos atacaron la vidriera y la puerta de un comercio de la localidad de Gobernador Virasoro, Corrientes. De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho fue fue perpetrado por un sujeto con antecedentes por el uso de arma de fuego. Ya estaría identificado pero al cierre de esta edición no habían podido localizarlo.

Del lugar no sustrajeron ningún elemento. Sospechan que se trató de un mensaje intimidatorio.

Fuentes policiales informaron que el hecho sucedió ayer alrededor de las 7 en un negocio ubicado en inmediaciones de las calles Arturo Navajas y Ñaembé de esa ciudad. Tras el ataque en la vidriera quedaron las marcas de los cuatro impactos y otro impacto dio en la puerta.

En total fueron cinco las detonaciones que efectuó el agresor que despertó a gran parte de los vecinos del barrio, pero la mayoría reconocieron que no hicieron caso porque las confundieron con las explosiones de las motocicletas

Alertado de lo sucedido personal policial llegó al lugar y cercaron la zona para efectuar la pericias y luego comenzó un operativo para encontrar al sujeto que realizó los disparos.

En tanto los 5 proyectiles utilizados en el ataque fueron secuestrados y enviados a balística para determinar a través de pericias qué tipo de arma se utilizó.

Tras el ataque el autor se dio a la fuga y es intensamente buscado por la Policía aunque ya habría sido identificado y según trascendió, tendría otras denuncias por uso de arma de fuego y se espera su pronta detención.

Sólo hay que lamentar daños materiales del local. De acuerdo a lo manifestado por el propietario del lugar donde se produjo el atentado, no habrían sustraído ningún elemento.

Fuente: diario El Litoral