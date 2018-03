Diez años sin Mario Golemba: “La jueza Alba Kuzman de Gauchat es la principal encubridora de la desaparición de mi hermano”, dijo Eliezer

Eliezer Golemba, hermano de Mario Golemba, desparecido desde el 27 de marzo de 2008 a la fecha, recordó el triste hecho y cargó contra jueza de la Instrucción Oberá, Alba Kuzman de Gauchat, calificándola como “la principal encubridora de la desaparición de Mario”. Hoy se cumplen 10 años de la última vez que vieron a Mario Golemba en Dos de Mayo.

Eliezer Golemba, hermano de Mario en FM Show.

Qué pasó con Mario Golemba sigue siendo un misterio. El jueves 27 de marzo de 2008 salió de su casa ubicada en la picada Indumar y nunca más regresó. Ese día tenía turno con el médico en Oberá y el último mensaje a su familia era que tras realizar esas diligencias, volvería en el colectivo de media distancia por la tarde. Su mamá y hermano todavía lo esperan. Hace dos años y quizá producto de la tristeza y el quebrando su papá murió. Se fue de este mundo sin saber qué pasó con su hijo. “Papá murió de tristeza. Muchos años en incluso el viernes siguiente a la desaparición de Mario, cuando fuimos a la comisaría y los policías le palmeaban la espalda diciéndole que vaya tranquilo que cualquier cosa le avisarían, lloró todos los días porque no sabía de su hijo”, afirmó Eliezer, hermano de Mario en FM Show.

Para Eliezer, la desaparición de su hermano tuvo un sinnúmero de irregularidades. En primer lugar nunca se habilitó el pedido de la familia que insistía en un careo entre los policías acusados y los testigos. Dos personas que habían estado presas en la comisaría de Dos de Mayo, declararon que vieron a Mario en el lugar y que también a policías que lo golpeaban. Años más tarde incluso se hicieron excavaciones en el lugar para determinar si había algún rastro de Mario, pero todo quedó en nada.

Mario Golemba, desaparecido desde el 27 de marzo de 2008.

“Además de esos dos detenidos, había más gente detenida que no se animó a hablar. Es entendible por un lado. ¿De qué sirve levantarse contra un poder político contra el que no podes hacer nada y pones en riesgo tu vida? Incluso una de las personas que declaró quedó preso mucho tiempo y sin causa. Todo fue parte del operativo olvido del poder dominante. Nosotros pedíamos un careo de los involucrados y un testigo, pero la justicia no lo hizo. La jueza Kuzman de Gauchat jamás accedió a ese pedido, ella es una de las principales encubridoras del caso, ella hizo pasear la causa por varios juzgados y nos dimos cuenta así que muchos jueces no eran competentes para manejarla”, sentenció Eliezer.

En su casa de picada Indumar ya no queda nadie. La desaparición de Mario lo borró todo. Lo que habían planeado sus padres, Irma y Antonio, para el final de sus vidas en la chacra donde trabajaron por sus sueños, fue distinto. “Hace dos años murió papá. Y recordaba esa noche que fuimos a denunciar. Mario desaparece un jueves y nosotros fuimos a denunciar el viernes. Ahí empezó lo que yo digo las palmaditas en la espalda de Golemba. Eso hacían, le golpeaban la espalda y nada más. Le decían vaya tranquilo que cuando sepamos algo le vamos a buscar. Cuando salimos de ahí con nervios y desesperados, a la vuelta la camioneta se apagó porque no tenía batería, quedamos solos en el medio de la noche y fue ahí donde papá se largó a llorar desesperadamente. Y yo también lloraba porque no entendía nada. El lloró desde ahí, todos los días hasta su muerte. Esto lo llevó a la muerte. Yo tenía 14 años no era consciente de lo que pasaba, sólo que mi hermano no vino a dormir”, recordó.

Antonio Golemba

Eliezer no dudó en responsabilizar al poder político por la desaparición de Mario, y desde allí el calvario que vivió y vive su familia. Habló de maniobras de encubrimiento e incluso de las personas que sólo se acercaban por la recompensa.

Pese al dolor, todavía dijo estar de pie, esperando saber qué pasó con su hermano, al que considera como uno de “los desaparecidos en democracia en Misiones”.

Eliezer Golemba