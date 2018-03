Desde el 1 de abril todos los comercios y prestadores de servicios deberán tener posnet

Alejandro Haene, contador y economista contó los detalles de la medida dispuesta por la AFIP a partir del me que viene. El objetivo del organismo nacional es reducir el uso de efectivo y simplificar las operaciones monetarias, atento a que en Argentina hay casi 16 millones de tarjetas de débito activas. Habrá multas que van desde los 300 a los 300.000 pesos para quienes incumplan con dicha normativa.

Alejandro Haene en Radio República.

Haene explicó en Radio República que la medida tiende a bancarizar todos los pagos y que hay beneficios para quienes accedan al sistema de posnet por primera vez. La ley establece que quienes realicen en forma habitual la venta de bienes para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar tarjetas de débito como medio de pago, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes, entendiéndose que deberán brindarles a los clientes la posibilidad de realizar las operaciones de pago a través de terminales POS. Asimismo, el costo que les insuma adoptar el sistema podrá computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

Sobre los beneficios de la medida Haene fue claro y dijo que hoy la tendencia mundial va dejando atrás el uso del dinero en efectivo y el avance del cobro electrónico, ya sea por tarjeta o forma virtual. Aclaró que el uso del posnet está fijado para toda transacción que supere los 10 pesos.

Consultado sobre la resistencia de los comercios a sumarse al sistema de posnet o pago electrónico, argumentando el alto costo de las comisiones, queda sin efecto porque en números reales es el1,75 por ciento del costo y además se toma como crédito fiscal.

A su entender salvo algunas excepciones la ley es clara y pareja para todos, y quienes vendan o presten servicios, ya sean comercios o profesionales, médicos incluidos por ejemplo, debe contar con la posibilidad de recibir pagos con tarjeta de débito o crédito.

“Cuantas veces vemos que, cuando un cliente llega a la caja con su compra y en el momento que va a pagar le informan que no tienen posnet. Lo que hace la mayoría es dejar las cosas y se va. No se realiza la venta. En Buenos Aires hasta los taxis tienen pegados carteles que dicen recibo tarjeta de débito o crédito porque cualquier viaje puede costar más de 300 pesos, es lógico e incluso hasta por seguridad uno no lleva consigo efectivo”, remarcó.