Anularon la resolución judicial que permitió la liberación de Werner Lutz y podría volver a la cárcel

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores anuló la resolución que había dejado en libertad a Julio Werner Lutz, el automovilista que chocó y mató a un motociclista en Posadas en agosto de 2016.

La Sala II hizo lugar al recurso de la fiscal Amalia Spinatto y se declaró la nulidad de la resolución excarcelatoria dispuesta por el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, en virtud “a que no se valoraron objetivamente si los riesgos procesales merituados para el dictado de la prisión preventiva han disminuido o desaparecidos o aún persisten dado a que desde la resolución de PP no se produjeron pruebas que hagan presumir que ya no existen esos riesgos procesales”, explicaron fuentes judiciales.

Ahora se reenviará lo dispuesto al magistrado para que dicte una nueva resolución conforme a los fundamentos de la Cámara, oportunidad en que deberá valorar si mantiene la libertad dé Lutz o dispone su detención.

También había apelado la querella, pero al decretarse la nulidad de la resolución queda abstracto el tratamiento de los agravios.

El fallo de la Sala II salió por mayoría: los camaristas José López y Marisa Dilaccio votaron por la nulidad, en tanto que Mass !se pronuncio en disidencia.

Werner Lutz está imputado del delito de “homicidio simple”. Al mando de su auto , chocó por la ex ruta provincial 213 a un joven playero que esperaba el verde del semáforo cerca del club Centro de Cazadores. Habría estado ebrio al momento del choque y supuestamente manejaba a excesiva velocidad.

Estuvo un año preso hasta que el juez Cardozo lo liberó. Ahora podría volver a prisión.