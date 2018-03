La familia del joven atropellado y abandonado en Eldorado en 2010 quiere ser querellante

Sergio Caraballo murió tras ser atropellado en Eldorado en 2010. Ocho años después detuvieron en Puerto Iguazú a Juan Carlos “Polaco” Da Rosa, acusado de ser quien chocó y mató al muchacho. Juliana, la hermana de Sergio y con el patrocinio del abogado Gustavo Staude, quiere ser querellante en la causa. “Nosotros entendemos que no y ahí el juez tendrá que decidir y hay distintas corrientes jurídicas que para algunos puede ser que este descripta y para otros no. Para nosotros no está prescripta, aunque mi criterio puede ser distinto al de juez,” señaló la mujer al portal nortemisionero.com.

“Este hombre se fugó, no se sometió a la competencia del juez y además este hombre ya venía purgando una condenan anterior por otro homicidio culposo donde había sido condenado 6 meses antes”, añadió.

Staude consideró que no se puede premiar a un hombre que no se ha sometido a la justicia y “lo estamos premiando con la libertad a un hombre que elude la justicia.”

Señaló la gravedad en el caso, de la actitud del acusado de “ocultar el cuerpo de Sergio, a quien atropelló”.