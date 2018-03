Luis D’Elía en libertad: ” Fuimos presos políticos y todavía hay más”

El dirigente piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D’Elía fue liberado esta mañana a las 10.30 del penal de Ezeiza donde se encontraba detenido en el marco de la causa que investiga la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

“Estamos presos por decisión de Mauricio Macri. Fuimos presos políticos y todavía hay más. Hay que luchar en Argentina para que no quede un solo preso político”, declaró D’Elía al salir de la cárcel.

Festejó además el día en el que fue liberado: “Voy a marchar el día de la memoria. Hoy tenemos que marchar por todos los compañeros que siguen presos. Tenemos que marchar por la memoria, la verdad y la justicia”.

El dirigente piquetero aprovechó el momento para hablar del estado de los penales y quiénes son los que están detenidos: “Los ricos no están en las cárceles. Acá están los hijos de los pobres y los trabajadores, nada más. No hay un pabellón que se llame Panamá Papers. No están presos los que blanquean plata”, declaró.

D’Elía también se refirió a la fiscal que pidió su liberación y la de Carlos Zannini, Gabriela Baigún: “La fiscal que pidió mi libertad es la misma que pidió mi condena en La Boca. Es una mujer independiente que obró de acuerdo a su conciencia”.

Finalmente, se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner. “Estas causas son truchas, armadas contra Cristina”, afirmó, y después agregó el lema kirchnerista de “resistencia” de los últimos tiempos: “No les queda ninguna duda: vamos a volver”, concluyó.

La salida de D’Elía se retrasó poco más de una hora respecto a la de Zannini por un tema de comunicación entre diferentes juzgados que manejan sus causas.

TN