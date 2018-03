“Fue mucha la repercusión…”: emotivo mensaje del chico al que le sacaron los sandwiches de salame

El joven al que le incautaron los sandwiches de salame agradeció el apoyo de la gente que se solidarizó con su situación.

¡Hola gente! Infinitas gracias, quería pedir disculpas, no logré organizarme, fue muy terrible, no pude ni siquiera dejar los pedidos de los sandwiches. Por el tráfico se me hacía imposible llegar, no tuve los medios para hacerlo. Ni siquiera pude organizarme, miles de disculpas. Fue mucha la repercusión. No tengo palabras de agradecimiento”, escribió el chico a algunos de sus contactos de WhatsApp.

A su vez, en otros mensajes, el joven aclaró que seguirá trabajando “a pesar del acta de contravención que le labró la Policía”. Recordemos que, según informaron fuentes policiales durante el día de ayer, “la venta ambulante no es legal” y que esa fue la razón por la cual procedieron a retirarle la mercadería.

Según trascendió, Maximiliano tiene 26 años, nació en Córdoba y trabaja hace 10 años en la calle vendiendo sandwiches de salame casero. A raíz de lo ocurrido, su historia se volvió viral y comenzó a recibir gran cantidad de pedidos.