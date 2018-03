Carlos Zannini, al salir de la cárcel: “El objetivo de esta causa es perjudicar a Cristina”

Los jueces del Tribunal Oral Federal n°8 ordenaron esta madrugada la excarcelación del ex Secretario de Legal y Técnica y del dirigente social Luis D’Elía. Los investigan por el pacto con Irán.

El ex Secretario de Legal y Técnica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Zannini, que está investigado por encubrimiento por el Pacto con Irán, fue liberado de la cárcel de Ezeiza luego de que el Tribunal Oral Federal 8 decidiera su excarcelación al considerar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa. Al salir, el ex funcionario kirchnerista se despachó contra la causa, los jueces que lo encarcelaron y el sistema judicial del país.

“El único objetivo de esta causa es perjudicar a Cristina”, afirmó Zannini luego de pasar el portón de la cárcel poco después de las 9 y recibir abrazos de familiares y militantes. “Está libertad que correspondía desde le primer momento es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que hicieron respecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esto deja sin sustento este pedido”, afirmó.

Zannini clamó su inocencia. “Es una causa que inventaron, estuve detenido por voluntad de los que mandan y temor de algunos jueces”, afirmó Zannini. “Cuando hubo fiscales o jueces valientes, yo recuperé la libertad”, agregó.

El exfuncionario kirchnerista estuvo encarcelado desde el 7 de diciembre y fue liberado luego de que la fiscal Gabriela Baigún diera curso a su pedido de excarcelación. La fiscal consideró que no tiene vínculos con el poder y que no hay motivos para que Zannini y D’Elía reciban un tratamiento distinto al que reciben el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, quienes también están están siendo juzgados por encubrimiento del atentado a la AMIA y se encuentran en libertad.

“Me liberaron porque alguien leyó el expediente con un criterio jurídico, mientras se leía con criterio político y había miedo”, afirmó. “Soy el caso de un inocente que estuvo preso”, insistió.

Entre lágrimas, Zannini también se refirió a cuando estuvo preso durante la última dictadura militar. “Es el tercer 24 de marzo que iba a pasar detenido. En el 76, en el 77, en el 78 salí antes con mucho miedo y este, gracias a Dios, no estoy preso”, dijo y anticipó que “va a tratar de ir” a Plaza de Mayo para los actos del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. “Quiero cumplir con los 30.000 desaparecidos y con la Historia de esta Patria”, sostuvo.

Zannini no ahorró críticas hacia el sistema judicial y carcelario del país. “Cómo yo estuve hay gente que está esperando cumplir tres años para salir en libertad. Detenidos desde hace tres años y sin juicio. El sistema judicial argentino está desbordado por los problemas penales. Está desbordado y no da respuesta ni a la sociedad ni a las personas que están sospechas de delinquir”, afirmó.

“Detrás mío, de los 11.000 presos que tiene la Justicia Federal, el 60% está sin condena. Eso es una violación flagrante de la Constitución nacional”, insistió mientras se alejaba caminando de la cárcel de Ezeiza.

“No puede haber castigos anticipados en la Argentina. Tiene que respetarse la presunción de inocencia. Y este no se violó con un político, con dos, con dos empresarios, se viola con el 60% de la población penal de la Argentina. La sociedad argentina tiene que mirar adentro de las cárceles y descubrir que hay seres que sufren”, declaró con la voz quebrada.

TN