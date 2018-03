Losada inauguró un mural en memoria a las víctimas de la dictadura.

A 42 años del golpe militar de 1976, y en el marco de las actividades por la semana de la Memoria, Verdad y Justicia llevadas a cabo por el gobierno de la ciudad, el intendente Joaquín Losada, junto a ex presos políticos y alumnos del Bachillerato con Orientación Polivalente Nº 9, dejaron inaugurado un mural alusivo en la plazoleta de los Derechos Humanos, ubicada en la intersección de las avenidas Roque Pérez y Corrientes.

Bajo la consigna “Memoria de ayer, ahora y siempre”, con el homenaje se buscó sensibilizar sobre la historia argentina y los trágicos hechos sucedidos en la última dictadura cívico-militar, recordando a los 30.000 detenidos, desaparecidos y sus familiares, presos, torturados y perseguidos durante el terrorismo de estado.

“Tenemos la responsabilidad de construir las bases de una sociedad que no tolere las injusticias. No tenemos futuro si no tenemos memoria”, expresó el alcalde posadeño.

Estuvieron presentes, el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari; la subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Báez, entre otras autoridades, docentes, alumnos y público en general.