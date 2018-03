Incendio en aserradero: las llamas llegaron a los 25 metros de altura y se perdieron 300 mil pies de tirantes de pino

RELACIONADAS Se incendió un importante aserradero de Eldorado y seis dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego

El incendio que consumió esta madrugada parte de importante aserradero de Eldorado destruyó 300 mil pies de tirantes de pino, que estaban guardados en un depósito de 30×40 metros, en el sector de caldera del establecimiento.

Bomberos voluntarios y efectivos policiales continúan con los trabajos de enfriamiento en el lugar, para evitar que el fuego se avive. Se aclaró que los otros sectores del negocio maderero están fuera de peligro.

Toll Maderas, propiedad de Fabián Toller, se encuentra sobre la avenida Fundador, en el Kilómetro Tres. Aún no se sabe qué motivó el siniestro. Cuando los uniformados llegaron al lugar, se entrevistaron con el sereno, quien tampoco aportó mayores datos, porque desconocía el origen de las llamas.

El juzgado de Instrucción en turno solicitó a Bomberos de la Policía en Puerto Esperanza la realización del informe técnico pertinente.

Saturnino Rolón, jefe de Bomberos Voluntarios de Eldorado, contó que la alerta les llegó a las 0.15 y que de inmediato todas las dotaciones disponibles salieron hacia el lugar.

“Al llegar, notamos que uno de los depósitos estaba ardiendo. Se trata de uno de los establecimientos más importantes, que está casi en la zona urbana”, apuntó.

Dijo que las llamas llegaban a los 25 o 30 metros de altura “y en un principio se dificultó el trabajo porque aún no se había cortado la energía eléctrica. Los cables estaban chispeantes y no pudimos cumplir nuestras funciones. Esto duró 15 minutos”.

“Con cuatro dotaciones de Eldorado y dos de Montecarlo, a los que les pedí apoyo para la provisión de agua, trabajamos toda la noche. Alrededor de las 3.30 pudimos a controlar el fuego. Desde entonces empezamos el achicamiento del perímetro. A las 5.30 nos retiramos del lugar”, precisó Rolón.

“No hubo personas lesionadas, pero sí bomberos agotados por lo intensa de la labor”, remarcó.