Argentina enfrenta a Italia con la incertidumbre si juega o no Messi

La Pulga está en duda a causa de una ligera fatiga muscular en la zona de los aductores. Desde el cuerpo técnico confían en que van a poder contar con él aunque no descartan que vaya al banco si es que Leo no se siente al 100%. Su presencia contra Italia depende de cómo amanezca. Banega es una de las alternativas en caso de que no llegue.

Banega es una de las alternativas que tiene Sampaoli en caso de que el 10 no llegue. Pero no la única: sin Leo se abre un abanico de posibilidades en el que, por ejemplo, podría entrar la inclusión de Meza, uno de los que debutan en la Selección y que sueñan con meterse en la lista de los 23 mundialistas. El otro, Bustos, también de Independiente, será titular en el lateral derecho de la línea de cuatro que conformará la defensa.

Formaciones

Hora: 16:45 (Arg)

Transmite TyC Sports