Polémica: quieren multar el piropo por considerarlo acoso sexual

La diputada radical Olga Rista presentó un proyecto de ley que dispone de una multa de hasta 30 mil pesos.

En la Argentina el 90% de las mujeres sufrieron acoso callejero entre los 7 y 15 años. Tras las movilizaciones como #NiUnaMenos y el #8M que fueron convocadas por mujeres reclamando igualdad y más derechos, en el día de ayer en la Cámara de Diputados se le dio lugar al debate del proyecto que penaliza el acoso callejero.

El escrito fue ideado por las diputadas Olga Rista, Victoria Donda y Gabriela Troiano, y dispone una multa de $3.000 a $30.000. Si bien el proyecto hace referencia al acoso de los hombres para con las mujeres en lugares públicos, los piropos también se tuvieron en cuenta. Una de las características de éste concepto está relacionada al halago que se le expresa a una mujer, lo habitual es que hagan referencia a la apariencia física de una persona y en algunos casos, incluyen un componente ofensivo y sexista que puede interpretarse como un acoso.

¿Piropos sí o no?. La diputada Olga Rista (UCR), una de las autoras del proyecto, en diálogo con Pefil detalló “el tema del piropo es un tema que plantean los varones y es porque tienen miedo de pagar una multa, en realidad esto es acoso sexual callejero. Hay movimientos feministas que están diciendo que las mujeres no queremos más piropos, eso no está legislado acá”.

Asimismo, destacó que “si el piropo es un insulto me parece que sí tiene que ser penado,tiene que ver con algo consentido, no lo esperas en la calle, es lo mismo que sexo y violación, ¿cuál es la diferencia?, el piropo y el acoso callejero son lo mismo, tiene que haber consentimiento de ambas partes”.

Por su parte, en la Cámara de Diputados se espera que el proyecto se vuelva a tratar en sesión y, de aprobarse, pasar al Senado.