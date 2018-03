¿Por qué los hombres inteligentes no logran enamorarse fácilmente?

Un chico racional sabe que la belleza física no importa y pone sus metas antes que una relación.

Cuando conocemos a un hombre atractivo, simpático, alegre y de conversación agradable soltero, por lo general pensamos que son las mujeres las que no lo buscan para tener una relación, sin sospechar siquiera que puede ser él quién no encuentre a la chica adecuada para habitar su corazón.

Este tipo de hombres son considerados como racionales, ya que piensan muy bien lo que desean tanto de ellos como de la persona que estará a su lado.

Ellos no buscan lo mismo que la mayoría, disfrutan de sus momentos de soledad y saben bien lo que quieren de una relación. Es por eso que los hombres inteligentes no se enamoran con mucha facilidad:

Ellos tienen muchos planes y metas, por lo que dejan a un lado su vida amorosa. Prefieren crecer profesionalmente, alcanzar sus objetivos, realizar sus proyectos y trabajar muy duro para conseguirlos. Por lo mismo el amor no es su prioridad. Desean seguir aprendiendo y estudiando antes de enamorarse.

No se dejan llevar por la belleza, así que una mujer atractiva no le llamará la atención. Para ellos el físico no es determinante al momento de buscar tener una relación ya que buscan a alguien inteligente, con intereses, metas, hobbies, que sea capaz de tener una buena conversación y que tenga proyectos como él.

Tienen un sexto sentido bastante desarrollado, cuando empiezan a salir con alguien al primer momento pueden identificar si esa persona es la indicada para tener una relación o no.

Analizan cada uno de sus gestos, su lenguaje no verbal y se dan cuenta si son compatibles o no. De no ser así, no pierden el tiempo y cortan de raíz cualquier contacto, ya sea para no ilusionar a la otra persona o no distraerse en algo que no tiene futuro.

Este tipo de hombres no dan pasos en falso, antes de tomar cualquier decisión analizan cada movimiento en cada escenario. En pocas palabras ellos nunca actúan por impulso y son bastante racionales.

Un hombre inteligente sabe que para que la relación funciona necesita haber una conexión real y profunda con la otra persona, por lo que se alejan cuando se dan cuenta de que será una relación casual y sin sentido.

Como podrás darte cuenta la soltería de muchos hombres puede deberse a que buscan una mujer con la que puedan formar una relación larga y sobre todo saludable. Ellos actúan con inteligencia.