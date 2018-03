Emotivo reconocimiento a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia destituidos durante la última dictadura

Se trata de los doctores Pedro Warenycia, Juan Carlos Davel, Leopoldo López Forastier, Claudina Moreira, Roberto Dei Castelli, quienes a partir de hoy serán conmemorados en el Palacio de Justicia con una placa.

En el marco de la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, esta mañana se llevó a cabo un homenaje a los magistrados destituidos por la última dictadura cívico-militar.

Se trata de los jueces Pedro Warenycia, Juan Carlos Davel, Leopoldo López Forastier, Claudina Moreira y Roberto Dei Castelli, quienes a partir de ahora poseen una placa ubicada en el SUM del Palacio de Justicia en homenaje a su labor.

Además de los familiares de los magistrados, del acto participaron el actual presidente del STJ, Froilán Zarza, y sus ministros. Quien también estuvo presente fue la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, quien manifestó que esta “es una democracia viva, que pone en relieve su memoria, su verdad y su justicia. Esta reparación viene a poner en visibilidad aquellos cinco ministros depuestos con la dictadura militar”.

Por otro lado, consideró que “es importante que la ciudadanía y los jóvenes sepan que esto pasó y quiénes fueron aquellos misioneros que por este golpe de Estado tuvieron que dejar de ejercer el rol del acceso a la justicia. Poner esta placa aquí es poder estar en un Palacio democrático”.

No obstante, en concordancia con el 42° aniversario de la última dictadura cívico-militar, la funcionaria comentó que aún hay mucho por hacer en pos de la “reparación histórica”: “Poner el legajo del doctor López Forastier en condiciones, que no figure que fue de vacaciones, como figura; quitar los cuadros de los interventores, que todavía están. Hay muchas acciones para ir llevando adelante, no solamente en el poder judicial, como crear bibliotecas de la memoria en cada poder del Estado. Acciones para que este devenir de la historia nos encuentre bien parados en cuidar nuestra democracia”.

Quien también brindó un emotivo discurso fue la ministra del STJ Liliana Mabel Picazo, víctima en carne propia de la violencia que efectuó el Estado contra la ciudadanía. La magistrada evaluó que en la actual situación de profunda crisis “económica, política, educacional y judicial” que vive el país, “la memoria juega un papel muy importante”: “En el sentido de que sólo con las instituciones fortalecidas podemos salir adelante, y eso está enmarcado en lo que es la democracia”.

“A través de tirar los libros y de vivir un mundo intelectual entre anteojeras, la Argentina perdió capacidad educativa y de formación intelectual en muchos jóvenes argentinos. Y generó temor a los que quedamos en la formación de nuestros hijos temiendo que les pasara lo que nos pasó a nosotros”, expresó Picazo. Cabe recordar que el mismo 24 de marzo de 1976 la magistrada sufrió el allanamiento de su hogar, cuando ejercía como secretaria en un juzgado de Eldorado. Ese mismo día los militares detuvieron a su marido.

“Tenemos que salir entre todos de ese pozo de pobreza intelectual, económica, social, educativa y generar una sociedad más justa y equilibrada. Tenemos que volver a emocionarnos con nuestros valores patrióticos”, finalizó.